Visión estratégica global de las medidas profundas que EE. UU. está tomando para controlar el mundo, con el fin de no ser derrotado en esta confrontación por China definitivamente, y por considerar a Rusia —erróneamente— su archienemiga.

¿Por qué EE. UU. tiene que tomar la reserva más grande de petróleo del mundo en Venezuela? Porque China tiene tres fuentes vitales de crudo: Rusia, Irán y Venezuela.

Hasta ahora, China ha comprado todo el crudo que ha querido. Llegó el momento para que EE. UU. frene a China o esta se lo engullirá. Al igual que debe impedir a China el cruce por el llamado mar Báltico, que antes del cambio climático solo era posible durante dos meses al año. Ahora, debido al cambio climático dramático, se puede realizar durante los doce meses del año.

¿Qué significa esto? Que hasta ahora China y Rusia controlan la ruta del Báltico, la cual es vital para el comercio global. EE. UU. tiene que tomar el control total de esta ruta, porque comienza en Groenlandia, la cabeza de América. En resumen, tomando el control de la ruta báltica, del tráfico de sus enemigas y de la venta del crudo de Venezuela, la mayor urgencia de EE. UU. es controlar a quién se le vende.

Si lo hace con éxito, el continente americano controlará el mundo. Creo que este es el movimiento estratégico y táctico que América adopta para imponer su dominio global final.

Ahora bien, tras la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. confió en que el dólar sería respaldado por el sistema financiero. Pero hoy, con la agresividad de los BRICS, se debilita más rápidamente porque ya el petrodólar se vende en varios tipos de monedas promovido por este bloque.

En resumen, EEUU tenía que hacer movimientos casi sísmicos para que América Controle el Mundo, ya veremos las peleas que echaremos entre EEUU y el resto de América. Finalmente, para que nos controle China y Rusia , que sea EEUU.

Perdón por este atrevimiento intelectual desde el lecho de mi recuperación final donde sé que Dios me protege para recuperarnos o de lo contrario que sea su voluntad. Gracias a todo el pueblo dominicano.

Gracias a mis doctores de EE. UU. y de la República Dominicana, al gobierno que tanto apoyo sigue dándome, a mi familia y a la sociedad dominicana.

Nota: Este artículo, y otro sobre el Partido Revolucionario Moderno, fueron entregados por su autor a su amigo y compañero de partido, Eddy Olivares Ortega, en su lecho de muerte para su publicación. Los redactó en un tiempo extremadamente breve. Hasta sus últimos momentos conservó una admirable lucidez intelectual, una profunda comprensión de la geopolítica y una constante preocupación por los asuntos más trascendentales de su país y del mundo, que marcaron de manera fecunda toda su vida pública.