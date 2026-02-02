La ONU al borde de la quiebra

El secretario general de la ONU Antonio Guterrez ha advertido que ese organismo está al borde del colapso financiero.

El presidente Donald Trump ha venido cuestionando el rol de la ONU que a través del tiempo ha venido perdiendo credibilidad y respeto, al asumir su burocracia un papel de primer orden en promover la migración ilegal, la destrucción de la soberanía de las naciones en sus identidades y valores nacionales, haciendo énfasis en intentar borrar los valores cristianos de vida y familia.

En materia de geopolítica en América Latina, quienes dirigen la ONU dieron apoyo claro a la narco dictadura de Nicolás Maduro, igual a las de Nicaragua y Cuba, llegando al extremo de darle al gobierno cubano el “prestigio” de ocupar un asiento de derechos humanos, al mismo régimen al que mantiene oprimido a su pueblo con una férrea dictadura desde 1959.

El papel de la ONU cuando ocupó Haití y después del terremoto del 2010 fue igualmente un fracaso rotundo. Haití se mantuvo como un narcoestado ante la mirada indiferente de la misión de la ONU que alegaba no tener mandato para intervenir en esos asuntos, a pesar de saber que esa droga llegaba a Haití de tránsito y tenía como destino final a EU y Europa.

En RD nos ha tocado desde hace décadas denunciar el papel de la ONU en un plan de fusión con Haití. Toda la estrategia de la ONU sobre el problema haitiano ha estado montada sobre la base de facilitar el traslado de su población a RD; presionar a nuestros gobiernos a dar identidad civil y estatus legal a millones de haitianos para crear una minoría étnica con derechos especiales reconocidos por la Comunidad Internacional.

Igual la ONU fue comparsa por excelencia de la clausurada USAID para meterse en las escuelas dominicanas, borrar la gloriosa historia dominicana de los libros texto, borrar a Dios, quitarle la autoridad a los padres, fomentar la degeneración sexual desde temprana edad, como lo intentaron con el libro “Hablemos”, de supuesta educación sexual, que me tocó parar con una denuncia en el Congreso cuando fui diputado.

La ONU y su burocracia se han metido en todo en RD. Miles de millones se han ido a la burocracia de ONU dizque para educarnos y adiestrarnos a ser transparentes en las contrataciones públicas. No pocos funcionarios han estado actuando bajo las nefastas influencias de ONU, creyendo erróneamente eso le daba prestigio y glamour.

Lo cierto es que la ONU ha fracasado en los altos fines para los que fue creada. Ha sido secuestrada por élites promotoras de anti valores. Igual ha fracasado para evitar guerras y conflictos. Por eso los hechos están dando al Pte. Trump y a su Canciller Marcos Rubio la razón. Sus acciones al frente de EU están dando resultados que la ONU nunca logró. Tener a Venezuela, Cuba y Nicaragua libre de dictaduras es tener a América libre. Y ese es un fin trascendental e histórico. El Pte. Trump lo está haciendo realidad con destreza y determinación.