Gazapos imperdonables

Para cualquier dominicano, los símbolos patrios son el tejido de su identidad y el recordatorio permanente de una soberanía conquistada con base en el sacrificio. Respetar los símbolos es respetar la memoria de quienes soñaron con una nación libre e independiente de toda potencia extranjera.

Nuestro Himno Nacional es uno de los más bellos y marciales del mundo. Sus estrofas hablan de libertad y de la negativa a volver a ser esclavos o colonia de una potencia extranjera. Es un recordatorio de que Quisqueya, si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá.

El mes pasado hice una búsqueda en Internet. Escribí: “letra himno dominicano”. La primera respuesta que me ofreció la tecnología reinante hoy en día fue la de la página de la OAS – Organization of American States (OEA – Organización de Estados Americanos), un organismo valioso y prestigioso de nuestro continente.

El título decía: “himno nacional de la republica dominicana” (himno, nacional, república y dominicana en minúsculas y republica sin acento en la “u”). ¡Guau!

Las primeras cinco estrofas aparecían como un manojo de palabras; todo de corrido. En la sexta estrofa me encontré frente a un “pequeño” error gramatical y a un “gran” error conceptual.

Letra de la página web

Letra correcta

Que en la cima del heroico baluarte,

De los libres el verbo encarnó,

De la guerra se vio en Capotillo

La bandera de fuego ondear.

Que en la cima de heroico baluarte

de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó.

En el primer renglón dice “del” en lugar de “de”. Si bien el error es “pequeño” (sobra una “l”), es inaceptable porque quien lo copió no estaba copiando cualquier cosa… ¡estaba copiando un himno! Mas los dos últimos renglones corresponden a la estrofa siguiente, lo que implica que la mención a Sánchez y Duarte desapareció “mágicamente” de la letra de nuestro himno.

El último renglón de la undécima estrofa decía: “…pregonando su gloria inmoral”.ARCHIVO/LD

Cualquier persona que lea ese pasaje (aun los que no son dominicanos o no hablan español) debería notar la ausencia de rima en el texto… y ello es indicativo de que algo no está bien.

Continué leyendo, esperando no encontrar otra gaffe en el escrito… ¡Pero casi al final, mi expectativa se vio frustrada! El último renglón de la undécima estrofa decía: “…pregonando su gloria inmoral”.

¡¡¡…su gloria inmoral!!! La ausencia de la letra “t” transformó “inmortal” en “inmoral”, lo que implica un insulto.

La información, correspondiente a la Biblioteca Virtual de la OEA, aclara al final que la fuente es la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA.

Imagino que el funcionario de nuestra representación permanente ante el organismo internacional que transmitió la información debe haber enviado el texto correcto, el que fue transcripto erróneamente por un empleado extranjero que, en el momento de hacer ese trabajo, estaba más atento a la pantalla de su teléfono celular que al escrito que estaba copiando.

Pero la pregunta subsiguiente es: ¿No revisó el funcionario de nuestra delegación que la transcripción del himno fuera correcta?

Y yendo más allá quedan otros interrogantes: ¿Ningún diplomático responsable de nuestra representación revisó el texto? ¿Fui yo el primer dominicano en leer esta información en Internet? ¿Cuánto tiempo hace que estos datos erróneos (e insultantes) están publicados en Internet? Y soy benigno: ¡Hay más errores!

Nuestros símbolos patrios unen a los que están en la isla con los que están lejos, recordándoles que, sin importar dónde se encuentren, su identidad está sellada por esa cruz blanca y ese canto de libertad.

¡Alguien debería enmendar el error!