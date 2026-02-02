Cuándo una visa de los EE. UU. puede ser revocada

Los solicitantes de visas estadounidenses son evaluados en cada etapa del proceso de solicitud: antes, durante y después de que una visa sea aprobada. El Departamento de Estado tiene amplias facultades, conforme a la ley de inmigración de los Estados Unidos, para revocar visas. Incluso después de que una visa ha sido emitida, el Departamento de Estado revisa continuamente información que pueda indicar que el titular de la visa ya no cumple con los requisitos o no es elegible para viajar a los Estados Unidos. Una visa puede ser revocada si una persona es arrestada, condenada por un delito, actúa de manera que no corresponde con el tipo de visa que posee, permanece en los Estados Unidos más tiempo del permitido, o si se determina que representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional, entre otras razones.