Crecimos poco, pero nos fortalecimos

La Republica Dominicana creció en 2.1% en el 2025, muy bajo respecto a su potencial, pero dentro del promedio de crecimiento de América Latina y el Caribe que registró (estimado) un 2.3%.

Las altas tasas de interés que prevalecieron en gran parte del año y que rondaron el 15% promedio ponderado, afectó sectores claves de la economía como la construcción y la manufactura. Aunque a fin de año las tasas comenzaron a reducirse en casi dos puntos porcentuales, colocándose en un promedio de 13.28 en diciembre pasado, no hubo tiempo para que la economía se reactivara.

Esas tasas pueden caer aun más en el primer semestre del 2026 y con la nueva designación del presidente de la FED, un aliado del presidente Trump, es muy posible que su primer anuncio sea reducir las tasas a un rango entre 3% a 3.25%, conduciendo a las autoridades monetarias del país a reducir su tasa de referencia a 5% o 4.75%.

Por esa razón, la economía dominicana podría crecer en alrededor del 4% en el 2026. Las estimaciones del FMI la cifran en 4.5% y el BM en 4.3%

Las evaluaciones del FMI y el Banco Mundial sobre el desenvolvimiento de la economía en el 2025, fue calificada de “muy impresionante” por el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

Además, el crecimiento está permeando más en los sectores de menores ingresos, como la reducción del hambre a niveles mínimos.

La estabilidad macroeconómica no necesariamente exige un alto crecimiento. Por ejemplo, Argentina creció a un robusto 4.5% en el 2025 pero con una inflación de 31.5%. Venezuela creció en 8.5% con inflación de 548%. Es preferible crecer a 2.1% con una inflación de 4.9% (impactada por factores climáticos).

La Union Europea creció en 1.4% en 2025, pero su inflación fue de 2%, menor al 2.8% de Estados Unidos, cuyo crecimiento se estima en 1.9%. Si no explota una bomba nuclear en el 2026 vamos a crecer el doble del 2025.

Finalmente, la depreciación de la moneda fue de 3.1%, una de la 4 más baja de toda la región, oscilando entre 62 y 64 pesos por dólar, gracias a la fuerte entrada de divisas, que se estima en unos 45 mil millones de dólares (turismo, exportaciones, remesas e inversión externa).

La Reservas Netas cerraron en US$14,700 millones.