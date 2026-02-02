Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Opinión

TESTIGO DEL TIEMPO

Caótico

Avatar del J.C. Malone
J.C. Malone

Si tomáramos el primer mes como punto de referencia, debemos aceptar que el 2026 será un año transformador. Empezamos con el secuestro, captura o arresto de Nicolás Maduro, llámele como le plazca, eso nunca había pasado. Es un precedente extremadamente desconcertante, fue un mal precedente.

Ahora tenemos a Cuba danzando sobre una cuerda floja. Le escupimos amenazas y advertencias, mientras marchamos a Irán.

Tenemos más tropas frente y entorno a Irán de las que acumulamos en Venezuela. El presidente Donald Trump envió equipos militares a Israel sin aprobación del Congreso. Rusia y China se mantuvieron al margen en Venezuela, ¿harán lo mismo en Irán?, si intervienen sería catastrófico, enfrentaría directamente a las tres principales potencias nucleares mundiales.

Con Venezuela y Cuba indefinidas, sumarle Irán aumentaría a tres los puntos conflictivos, antes de los primeros 60 días del año. El 2026 será en extremo caótico.

