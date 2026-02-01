Panamá, China y el nuevo tablero estratégico: una oportunidad de liderazgo para la RD

La reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias vinculadas a una empresa china en ambos accesos del Canal de Panamá ha sido interpretada, en muchos análisis, como un episodio más de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en el hemisferio occidental. Esa lectura es correcta, pero incompleta. Para la República Dominicana, el fallo panameño no es solo una advertencia: es también una oportunidad estratégica.

El Canal de Panamá es, sin duda, una infraestructura única. Pero su importancia no radica únicamente en su carácter excepcional, sino en lo que simboliza: el control y la gobernanza de nodos críticos del comercio global en un contexto de competencia geopolítica abierta. En ese sentido, Panamá no está sola. Países como la República Dominicana —con puertos modernos, zonas francas dinámicas, infraestructura energética en expansión y una creciente centralidad logística en el Caribe— administran activos que hoy son observados no solo por inversionistas, sino también por estrategas.

La economía dominicana está profundamente integrada a las cadenas globales de valor. El país se ha consolidado como un hub regional de manufactura ligera, servicios, turismo, logística y, cada vez más, nearshoring. Esta posición privilegiada tiene beneficios claros, pero también responsabilidades. En un mundo donde las grandes potencias ya no separan nítidamente economía y seguridad, la gobernanza de la infraestructura importa tanto como su rentabilidad.

El fallo panameño es revelador precisamente por su fundamento. La Corte no actuó en clave ideológica ni como un instrumento de política exterior. Actuó desde el derecho constitucional, el interés público y la protección fiscal del Estado. Determinó que los contratos en cuestión otorgaban beneficios excesivos, afectaban la competencia y no servían adecuadamente al país. El mensaje regional es inequívoco: los contratos de infraestructura estratégica deben ser legalmente sólidos, transparentes y defendibles ante la ciudadanía.

Aquí es donde la República Dominicana aparece en una posición singularmente favorable.

A diferencia de otros países de la región, el país ha cultivado durante años una reputación de estabilidad macroeconómica, continuidad democrática y apertura a la inversión. Esa reputación —a menudo subestimada— es hoy un activo estratégico. En el contexto actual, los inversionistas no solo buscan rentabilidad; buscan previsibilidad, reglas claras y protección frente a giros abruptos derivados de tensiones geopolíticas.

China, por su parte, ha incrementado de forma sistemática su presencia en América Latina y el Caribe. Sus inversiones en infraestructura, energía y logística responden a una estrategia de largo plazo que combina intereses comerciales con objetivos geopolíticos. Beijing lo ha dicho abiertamente en sus documentos de política regional: el hemisferio occidental es un espacio de interés estratégico creciente.

Estados Unidos lo ha entendido de la misma manera.

La administración del presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque explícito al considerar que el control extranjero —particularmente chino— de infraestructuras estratégicas en el hemisferio constituye un riesgo para la seguridad regional. El secretario de Estado Marco Rubio celebró públicamente el fallo panameño, calificándolo como una corrección necesaria frente a una influencia que Washington considera excesiva. Más allá de simpatías o antipatías políticas, el dato relevante es este: la competencia entre Estados Unidos y China ya se está expresando en tribunales, contratos y regulaciones, no solo en discursos diplomáticos.

Para la República Dominicana, la pregunta no es si puede mantenerse al margen de esta rivalidad. No puede. La verdadera pregunta es cómo administrarla sin sacrificar soberanía, credibilidad ni crecimiento económico.

Aquí emerge un rol regional posible —y deseable— para el país.

La República Dominicana no necesita convertirse en vocera de una potencia ni en antagonista de otra. Su ventaja comparativa está en otro lugar: liderar con reglas. En un Caribe y una Centroamérica marcados por asimetrías institucionales, el país puede posicionarse como referente en transparencia, licitaciones competitivas, supervisión regulatoria y respeto al Estado de derecho en proyectos de infraestructura estratégica.

Este liderazgo no sería retórico, sino práctico. Implicaría promover estándares claros para concesiones portuarias, energéticas y logísticas; fortalecer los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas; y demostrar que es posible atraer inversión extranjera significativa sin comprometer el interés público ni generar vulnerabilidades futuras. En un entorno de alta incertidumbre geopolítica, la legalidad se convierte en una forma de poder blando.

Además, este enfoque tiene una lógica económica sólida. La competencia estratégica entre grandes potencias tiende a elevar el riesgo percibido en mercados emergentes. Los países que logren reducir ese riesgo mediante instituciones creíbles captarán una porción mayor de inversión de calidad. Para la República Dominicana, esto puede traducirse en más nearshoring, mayor integración con cadenas productivas norteamericanas y europeas, y una prima reputacional frente a competidores regionales.

El caso panameño también deja una lección de timing. Panamá reaccionó cuando la presión ya era máxima: disputas legales, escrutinio internacional y tensiones diplomáticas abiertas. La República Dominicana tiene la ventaja de poder anticiparse, ajustando marcos normativos y prácticas contractuales antes de que surjan cuestionamientos externos o internos.

En última instancia, la competencia entre Estados Unidos y China no desaparecerá. Al contrario, todo indica que se intensificará y se institucionalizará. Para países medianos, el desafío no es escoger bandos, sino construir amortiguadores institucionales que permitan navegar esa competencia con autonomía y previsión.

En ese contexto, la República Dominicana puede aspirar a algo más que a la supervivencia estratégica. Puede ofrecer un modelo regional: demostrar que la transparencia no es una concesión ideológica, sino una ventaja económica; que la soberanía no se proclama, se administra; y que en un mundo de presiones cruzadas, las reglas claras son la forma más eficaz de liderazgo.

Si Panamá ha encendido una señal de alerta, la República Dominicana tiene la oportunidad de convertirla en una hoja de ruta. No para confrontar, sino para liderar desde la fortaleza institucional y la inteligencia económica.

Ronald L. Glass es analista internacional y exfuncionario del servicio exterior de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no representan la posición de ninguna institución pública o privada.