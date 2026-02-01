Educar también es amar

Creemos que el aprendizaje se construye con cemento y pizarras en un aula. Pero olvidamos que se construye con detalles, en la cotidianidad y en la generosidad de compartir lo que sabes.

De los gestos más lindos que se pueden tener, regalar un libro destaca por su nobleza. Al hacer este acto, no solo obsequias un objeto de papel y tinta; entregas una llave, un mapa y sobre todo un camino maravilloso al saber.

En un mundo cada vez más aserrado y dominado por las pantallas, detenerse a elegir una lectura para alguien más es un acto revolucionario. Educar también es fomentar la pausa, la reflexión y el pensamiento crítico.

Regalar un libro es sembrar una semilla en la mente del lector; quizás no crezca al instante, pero la información y las emociones allí contenidas se quedan esperando el momento indicado para florecer.

No necesitamos maestros de profesión para ser educadores de la vida. Cuando regalamos un libro a un niño o joven, incluso a un adulto, abrimos la ventana del conocimiento. Estamos combatiendo con la ignorancia, sermones, si no con oportunidades.

Regalar un libro es, en esencia, entregar las herramientas para que cada quien encienda su propia luz. Que en nuestras calles, además de escucharse el ruido y el calor, también surgen intercambios de historias. Porque educarse es prepararse para ser mejor cada día.