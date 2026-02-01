Dos encuentros con Mario Vargas Llosa

El encuentro de un periodista con un futuro premio Nobel de Literatura, sucede cuando las nubes se turnan o la realidad se oscurece para dar paso a eventos inesperados. O cuando amigos nos llaman ante pasajeros desconocidos.

Mario Vargas Llosa no puede ser catalogado como un visitante ocasional a la República Dominicana. Desde décadas atrás visita el país y hasta trae proyectos variopintos. Una primera versión de su cinta “Pantaleón y las visitadoras” se realizó aquí en 1964. Y aunque esa cinta no gozó de acogida, sirvió para corroborar el mandato, Vargas Llosa siempre vio a Santo Domingo como una natural productora del séptimo arte. Desde aquellos tiempos, sus piezas dramatúrgicas se estrenaban y él asistía a disfrutar del teatro nacional.

En el transcurso de los años noventa, sostuve con él dos encuentros.

El primero fue inesperado. Ocurrió en Casa de Teatro en 1998. Mario compartía junto a su amigo personal y editor exclusivo de sus obras aquí: José Israel Cuello y su esposa. Alguien me había invitado a disfrutar el estreno de su obra de teatro.

Pocos conocen que Vargas Llosa llegó a escribir y publicar unas diez piezas dramáticas, además de actuar en algunas de ellas. Piezas como “La señorita de Tacta (1981)”, “Kathie y el hipopótamo (1893)” y “Las mil y una noche (1997)” son algunas de sus más celebradas. Y sobre este arte, retrató una frase lapidaria: “El teatro es una forma de libertad. Es una manera de mirar la vida con otros ojos, de entrar en otras pieles, de imaginar otros destinos”.

Aquel día, me deparaba una sorpresa. A mi llegada, siento que me llaman del pequeño espacio de la cafetería. José Israel Cuello y su esposa, conversaban animadamente con un señor canoso, sentado de espaldas para no ser visto por algunos espectadores que ya llenaban el local. Nos presentamos y descubrí en el invitado a un ser jovial, de buena educación, conversador nato y lleno de afabilidad, desconocido para mí. Conversamos, entre otros temas, sobre su impresión de aquella función. Me confesó que su obra “La Chunga” fue estrenada en Madrid, con actuaciones inolvidables. José Israel y doña Lourdes sonreían por notar mi interés por apuntar lo que me decía.

Por ese tiempo, Vargas Llosa escribía en silencio su próxima novela, “La fiesta del chivo” de la cual José Israel se había comprometido a ser su colaborador. Los unía una gran amistad.

No frecuento a los famosos. Los conozco, los saludo, los entrevisto y después dejo que sigan su rumbo sin más ver. No acostumbro a golpear mi pecho para sacar de adentro el listado de escritores, pintores, dramaturgos, artistas visuales, músicos, cineastas y otras figuras que se han sentado frente a mí a confesar vidas y milagros. No es mi estilo. Cada quien tiene derecho a vivir su propio mundo mientras lo hagan sin afectar a nadie.

El segundo encuentro sucedió durante la filmación en Santo Domingo de “La fiesta del chivo”, cuya realización se realizó en el país. Obtuve ese encuentro por mi relación con el director del filme, Luis Llosa. Gracias a él, Vargas Llosa me esperaba en el Palacio de Gobierno. Antes de la entrevista le sugerí que se sentara en el trono, como si fuera el Presidente de la República. También pude acercarme al prestigioso elenco que hizo posible la película como mi compatriota Tomás Milán, y los actores Juan Diego Botto, la siempre atractiva Isabella Rossellini y Steven Bauer, entre otros.

Lo demás, se conoce. Publiqué nuestro encuentro en el Listín Diario. En mi blog personal incluí una foto junto al laureado escritor, tomada por Brando Hidalgo. No creo que haya sido una entrevista inolvidable, sino una de las tantas que se han publicado sobre él.

Fue otro encuentro entre amigos, a mi modo de ver, extraviados por las circunstancias. Ambas conversaciones no ocurrieron en “la Catedral”, sino en lugares públicos, donde pude conocerlo mejor, aunque tal vez él las haya olvidado . Y no ocurren todos los días.

Vargas Llosa y su familia vino, después, varias veces al país. De mi parte, continué con mi vida profesional y no lo volví a ver jamás hasta que supe su deceso en España. Estaba muy ocupado en sus auntos y a mí no me gusta figurear.