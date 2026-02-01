Por el BanCentral: aprendiendo sobre la Economía Dominicana

Agradecemos al departamento de Comunicaciones del BanCentral el envío del volumen “¿Qué hemos aprendido de la Economía Dominicana?”, un conjunto de “Reflexiones de los miembros del jurado en el cuadragésimo aniversario de los premios de la Biblioteca «Juan Pablo Duarte»”, editados por Harold Vázquez, con doctorado en Economía de la Andrew Young School of Policy Studies de la Universidad Estatal de Georgia, en los Estados Unidos, y actual consultor económico en la institución reguladora monetaria y financiera nacional.

El valor de la publicación reside en los temas que abordan los autores, generalmente desde una perspectiva histórica, es decir retrospectiva, configurada sobre la experiencia del ejercicio institucional verificable.

La integran ocho ensayos sobre los temas premiados por el Concurso, empezando con los cuarenta años de éste (Opinio Álvarez Betancourt), para continuar con el mercado laboral dominicano (Indhira Santos), la investigación sobre temas sociales (José Luis De Ramón), el crecimiento a largo plazo, ciclos económicos y el rol modelador de la política monetaria, un análisis para el caso local (Ramón González Hernández), una reseña sobre la política monetaria nacional de las tres décadas recientes (Rolando M. Guzmán), una revisión a los cuarenta años de investigación sobre el sector externo dominicano, enrocado en la apertura, la estabilidad y el desarrollo (Huáscar Jiménez Pichardo), la evolución, desafíos y perspectivas de nuestro sistema financiero (Osvaldo Lagares Féliz) y una revisión a la presencia del tema Política fiscal en el Concurso (Harold Vásquez), el editor del volumen.

Baste esa referencia a su índice para dejar constancia de la importancia que el conocimiento de esos temas reviste para los actores económicos y la sociedad dominicana en general, incluyendo docentes y educandos de nivel superior.

Perfil, actualidad y futuro del Sistema Financiero Nacional

Es natural que ante los denodados y viscerales ataques desatados por actores políticos con fines agitadores que sobre el sistema financiero nacional (SFN), nos apresurásemos a leer la contribución de Osvaldo Lagares Féliz en esta publicación, con la clara voluntad de documentarnos y edificarnos, por la amplitud de su temática.

Expuesto desde la página 233 a la 282, el ensayo “Sistema Financiero Dominicano: evolución, desafíos y perspectivas”, expone con conocimiento detallado y documentado los aportes de los concurrentes al certamen sobre lo que el país ha logrado en este campo, como su título anticipa, sus desafíos y perspectivas a futuro.

Además de iniciar postulando que el estudio de nuestro sistema financiero es clave para comprender su rol en el desarrollo y crecimiento que en las últimas décadas registró el país, el autor otorga a esta actividad una función relevante: “promover una adecuada canalización del ahorro hacia oportunidades de inversión, una apropiada gestión de riesgos, así como facilitar los procesos de pago y las transacciones económicas”.

Esta canalización del ahorro hacia oportunidades de inversión permite a los actores económicos “adquirir capital y nuevas tecnologías”, punto de partida hacia el crecimiento, con sus aspirados beneficios. Aduce que el conocimiento derivado del estudio del SFN explicará “las perspectivas de desarrollo del país ante los cambios relevantes” de la economía global. Entre estos señala la adopción de la inteligencia artificial (IA) —la cual instituciones como el Banco Popular y otras han informado que incorporan a sus gestiones—, los riesgos potencialmente derivables del cambio climático; la digitalización del dinero y el uso de nuevas tecnologías financieras, las cuales no señala.

Aborda —desde estas premisas y los aportes de varios autores al Concurso— el SFN durante las más recientes tres décadas y media, considerando que varias de esas contribuciones fueron “adelantadas para su tiempo” y que, partiendo de un eje común arribaron a iguales conclusiones: “la estabilidad del sistema financiero es considerada un objetivo de la política económica y un requisito «sine qua non» para el crecimiento y el desarrollo de la economía dominicana”.

Recurre, para ello, a esbozar la evolución del SFN hasta la “década perdida de los 80´s” bajo el entorno jurídico marcado por la Resolución del Poder Ejecutivo No. 1148 (4 de julio de 1869), la Ley 4911 sobre instituciones bancarias de 1909 que reguló la concesión de créditos y la emisión de papel moneda bajo la cual operaron los bancos hasta 1947 —según afirma partiendo de “La Banca en la República Dominicana ayer y hoy” de la Superintendencia de Bancos (2011) —. Sin embargo, aclara, no fue hasta los años 30´s-40´s cuando “surgieron los fundamentos del sistema monetario y financiero” del país, al nacer entonces la Ley 1259 de 1937, creadora de la identidad monetaria; el Banco de Reservas, por adquisición del National City Bank; el Banco Agrícola e Hipotecario y de viviendas (1945); el establecimiento del Peso Oro (RD$) “como la unidad monetaria nacional”, al amparo constitucional (1947) y la promulgación de las leyes 1529 y 1530, Orgánica del Banco Central y General de Bancos, respectivamente, esta última creadora de la Superintendencia de Bancos.

El autor afirma que estas leyes crearon las bases para el desarrollo del SFN, encargando al BanCentral a regular el sistema monetario nacional (SMN), promover la estabilidad y el desarrollo de las actividades productivas mediante una adecuada política de créditos, contrarrestar las presiones inflacionarias, a la vez de promover liquidez y solvencia al sistema bancario” para que pudiera cumplir sus ya precitados fines. El desarrollo institucional derivado de este entorno normativo fue interrumpido por los procesos jurídicos internacionales que en los 50´s sancionaron al país y por los conflictos internos de los ´60s. Pese a ello, en 1964, el país vio surgir la banca privada “de capital completamente nacional” y una reforma a la Ley de Bancos (1965) y la Ley 292 sobre sociedades financieras (1966), creando las bases para el surgimiento operaciones de desarrollo durante los ´70s.

A partir de entonces, el autor aborda la estructura del SFN en los ´80s, y en los albores del nuevo milenio, rastreando los aportes de los autores del concurso y otros autores consultados, temas como los “Orígenes del rol de la inteligencia artificial en la supervisión basada en riesgos”, los “Efectos de la crisis bancaria sistémica de 2003: la sustitución de activos”; el “Mecanismo de prevención para futuras crisis: el esquema de seguro de depósitos”, “La gestión del riesgo de mercado como precursor de la estabilidad financiera”, “La medición del concepto de estabilidad financiera”, el “Rol de la eficiencia y la regulación bancaria”, “La medición del riesgo sistémico”, “La Inclusión financiera y el desarrollo”, “El rol de los conglomerados financieros y la concentración bancaria”, “El riesgo de las tasas de interés y su relación con la estabilidad financiera”, “Las probabilidades de incumplimiento y el riesgo de crédito”, la “relación entre los indicadores de alerta temprana y el riesgo sistémico” y, finalmente, la previsible: “Perspectiva de un sistema financiero en expansión: lecciones aprendidas y una mirada hacia el futuro”.

Entre verdades verificables y la crisis económica del 2003

En el desarrollo de esos temas, el autor valora las diferentes contribuciones que al Concurso se presentaron, tanto en clarificación de los procesos como en el señalamiento de las perspectivas a futuro, lo cual quiere decir las sugerencias sobre los aspectos que para esos contribuyentes reclaman iniciativas y acciones específicas para que el Banco Central continúe fortaleciendo los roles que le asigna el marco legal que lo sustenta.

De justicia histórica y valor científico está el reconocimiento del autor de que la crisis económica dominica se originó en un fraude bancario que arrastró a otros bancos. Afirma que la promulgación de la Ley 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera del 2002 “se produjo en la antesala de la crisis bancaria sistémica del 2003, la cual se caracterizó por la quiebra de un banco comercial privado más importante de ese período debido a un fraude bancario, así como a la quiebra de otros bancos importantes debido a los efectos de contagio sistémico, entre otros factores”.

También cuantifica el costo de la crisis: “tuvo un costo aproximado para la economía de más del 20% del PIB de 2003” efecto de lo cual, preservar la estabilidad financiera se hizo imperativo. De tal modo “restituir los recursos a los ahorrantes, se incrementó la base monetaria de manera que el medio circulante (M1) se expandió en torno al 82% al cierre del 2003”. Y agrega: “Por tanto, para desmonetizar el exceso de liquidez en la economía, la Junta Monetaria autorizó así al Banco Central a la emisión de certificados financieros mediante la ventanilla de colocación directa al público para intentar esterilizar la emisión monetaria y evitar una espiral inflacionaria”.

Sin embargo, señala el autor, “los esfuerzos de ese momento para controlar la inflación fueron insuficientes y los resultados para la economía a corto plazo fueron devastadores; la inflación alcanzó el 42.7%, mientras la moneda se depreció 97.4% con respecto al dólar estadounidense en el 2003”.

El autor sintetiza los hallazgos de la contribución de I. M. Isidor y F. E Díaz a la edición del Concurso del año 2003, los cuales abordaron la depreciación cambiaria y la sustitución de activos financieros en moneda local por moneda extranjera, proponiendo un modelo para “estimar una función de producción de tipo de elasticidad constante de sustitución (CES, por sus siglas en inglés), en la cual los balances de dinero nominales en moneda local y extranjera están sujetos a ciertas restricciones”. Estos autores determinaron que la elasticidad de esta sustitución “aumenta al ritmo de depreciación cambiaria y las expectativas de devaluación hacia futuro”. Notemos que, sin referirlo, parece que en el proceso intervienen otras variables: la psicológica del mercado financiero y, junto a esta, el factor especulativo.

Sin embargo, producto de los cambios de normativas y el desarrollo de la supervisión el autor afirma que “dada la tendencia histórica hacia la depreciación cambiaria del peso dominicano, sus predicciones del continuo incremento de los activos y pasivos en moneda extranjera en las entidades financieras ha perdido soporte empírico en los últimos años”, lo que es cónsono con varios procesos posibles: la exportación de capitales y la reticencia, al amparo de las leyes, del SFN, de los actores económicos y del público a endeudarse en moneda extranjera.

Sobre la inflación, afirma: “Desde la implementación del Esquema de Metas de Inflación por parte del Banco Central de la República Dominicana en el 2012, la inflación se ha mantenido estable en un solo dígito”: en torno al centro del rango meta de política de 4.0% ± 1.0% y la “depreciación cambiaria, “en el rango del 3.0% al 4.0% anual. Afirma que esta es la causa por la cual “la proporción de depósitos en moneda extranjera se ha mantenido estable en torno al 25% de las captaciones”.

Entre los aspectos nodales de la gestión de las entidades del SFN el autor resalta la importancia de implementar un “esquema de seguro de depósitos”, capaz de reducir los probables costos de rescates ante eventos de riesgo sistémico, lo cual abordó M. J. De León en su participación en el concurso en 2005 titulada “Mejoras al sistema de seguro de depósitos”, pese a que el sistema cuenta con dos fondos para garantizar los depósitos del público: a) el Fondo de Contingencia, y b) el Fondo de Consolidación Bancaria, ambos amparados por las leyes 183-02 y la 92-04, ya citadas.

Lo propuesto por De León, sin embargo, trata de cerrar una brecha derivada de los requisitos de sus aplicaciones ya que pueden activarse “sólo cuando se han agotado ciertas vías legales y de liquidación de activos”, lo cual significa ir al salvamento cuando la entidad pudo haber colapsado.

Osvaldo Lagares Feliz considera que la importancia de ese aporte es su propuesta de unificar el Fondo de Contingencia y el de Consolidación Bancaria en otro de Seguro de Depósito”, lo cual sólo se podría mediante la modificación en curso de la ley 183-02, más afín a los términos que para la supervivencia bancaria propone el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Dado el límite de estas entregas, quedan muchos aspectos pendientes de abordar, por lo que es importante destacar el rol pedagógico de la publicación; cómo transparenta el hecho de que la gestión del señor Valdez Albizu ha venido actuado como una verdadera escuela en la cual sus funcionarios, además de sus funciones regulares, se han abocado a desarrollar saberes y a proponer soluciones en torno a los temas álgidos de la economía nacional vinculantes a esa entidad, desde el precitado concurso. Esta edición puede actuar como una informada e irrebatible rendición de cuenta de su gestión, desde los fundamentos de la actividad propia del BanCentral.

Como toda publicación, esta no adolece de erratas que, sin embargo, no afectan su calidad editorial.

Profesores de economía, el personal de los bancos y los actores económicos disponen de una publicación gracias a la cual pueden robustecer su conocimiento sobre el SFN: historia, regulaciones, recursos, retos y perspectivas. Y junto a esto, una especie de índice que les permitirá localizar mucha información de interés, sobre la cual profundizar para desarrollar mayores destrezas amparadas en el conocimiento.