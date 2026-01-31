Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

FIGURAS DE ESTE MUNDO

“Mañana” no ha venido

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

“No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34).

Un mensaje contra el afán y la ansiedad lo proclamó más fuerte que cualquier sabio de nuestro tiempo el Señor Jesucristo. En el “Sermón del monte”, pronunció estas palabras: “No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34). La palabra “afanarse” significaba en aquel tiempo “estar ansiosos” “preocupados” “angustiados”. Por tanto, la cita de Jesús equivalía a “no tengáis ansiedad por el mañana”. En verdad, hay que planificar el mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Los antiguos romanos tenían una frase brevísima con este luminoso pensamiento.

