“Mañana” no ha venido

“No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34).

Un mensaje contra el afán y la ansiedad lo proclamó más fuerte que cualquier sabio de nuestro tiempo el Señor Jesucristo. En el “Sermón del monte”, pronunció estas palabras: “No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34). La palabra “afanarse” significaba en aquel tiempo “estar ansiosos” “preocupados” “angustiados”. Por tanto, la cita de Jesús equivalía a “no tengáis ansiedad por el mañana”. En verdad, hay que planificar el mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Los antiguos romanos tenían una frase brevísima con este luminoso pensamiento.