“Estados Unidos necesita al mundo, y el mundo a Estados Unidos”

En la actual coyuntura geopolítica, es imperativo tener en cuenta la afirmación de la prestigiosa estadista norteamericana Condoleezza Rice, directora del Instituto Hoover, exsecretaria de Estado, exasesora de Seguridad Nacional y una de las académicas de más abarcador acervo en consultoría estratégica, en un informe publicado por la revista Foreign Affairs, en su edición correspondiente a los meses de septiembre/octubre de 2024, en el sentido de que “El mundo todavía necesita a Estados Unidos, y Estados Unidos necesita al mundo”, esto, a título de advertencia a su país contra los peligros del aislacionismo.

Y tal parece que su correligionario Donald Trump, muy a pesar de las apariencias que proyectan los “juegos de poder” a los que ha debido recurrir, ha puesto debida atención a dicha advertencia. Lo ha demostrado con su desempeño en el ámbito regional y, más particularmente, en el trato que ha tenido su Administración con nuestro país: en lo que va de su mandato, visitas del secretario de Estado, del secretario de guerra y, de modo muy especial, la designación de una embajadora que vino a llenar con presteza la vacancia existente en la sede de su embajada en nuestro país.

Pues, precisamente a esta última funcionaria me quiero referir ya que, en la noche del miércoles pasado, tuve la oportunidad de asistir a una cena en su honor que ofreciera mi amigo, empresario Manuel Estrella, donde, en el marco de una atmósfera pletórica de la cordialidad como a la que nos tienen acostumbrados Manuel, su esposa e hijos, él tuvo la oportunidad de resaltar las competencias extraordinarias que adornan a su excelencia, señora Leah Campos, y su ya comprobada vocación de proximidad con el pueblo dominicano, al tiempo de presentarle a la diplomática la más selecta representación del empresariado de Santiago y ponderar la pujanza de la región del Cibao en términos económicos.

La presentación formal de su excelencia, señora Leah Campos, estuvo a cargo de la no menos brillante y estimada, señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, siempre con ese tono dulce y acento magisterial de que es dueña. Fue una hermosa velada en la que Manuel Estrella puso de manifiesto una vez más el prestigioso liderazgo que posee en la clase empresarial y su poder de convocatoria, resultado de su entrega a la lucha por un Santiago cada vez más próspero. Respaldo el interés de Manuel Estrella por mostrar a la alto cargo las potencialidades de nuestra región y felicito a ésta por el excelente desempeño que está exhibiendo.