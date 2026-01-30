El ITLA no es un botín

“La Ciudad del Futuro” el Cyber-Park de Santo Domingo, o “Ciudad del Ciber Espacio”; un embrión de una estrategia que se ha materializado sigue ahí. El valor agregado más importante es el conocimiento también.

El Instituto Tecnológico de las Américas, (ITLA), el “Sillicon Valley”, caribeño que pone alta tecnología en manos dominicanas como se le denominó desde su origen, no se va a quebrantar.

Es una marca país.

Que ha evolucionado a través de un gran esfuerzo de muchos que siempre han creído en el desarrollo de República Dominicana y ha calado al orden internacional, concitado el sueño de miles de jóvenes desde donde iniciaron su futuro.

EMPLEOS: El Parque Cibernético, de cuyo patronato pertenece la academia, crearías los empleos a ese personal que se iba adiestrar como componente esencial para un megaproyecto de esa naturaleza es la capacitación, con esos fines se creó. Así ha sido.

Si es cierto que hay sonidos que laceran la existencia de cualquier institución, pero con lo sucedido tras la destitución de su actual rector, el joven sociólogo Rafael Félix García, entrará a otra etapa sencillamente por lo que se ha sembrado, seguir rindiendo sus frutos; aprovechar esta coyuntura hasta llegar a convertirse en el Silicon Valley de RD.

El revuelo causado por un reportaje de investigación de la periodista Nuria Piera y socavada por un cercano no es nuevo como la práctica misma que se le atribuye, denominada novatada política inaceptable. Así ocurrió con su sucesor, Omar Méndez, la misma especie relacionada a un título universitario que en nada contribuyen a la convicción y la educación. Una anécdota ocurrida al aviador norteamericano Charles Lindbergh, un consejero lo descartó en la Universidad de Madison, Wisconsin, le creyó y él mismo inventó su propia aeronave en solitario cruzó el Atlántico y al final le llamaron de esa academia recibió el titulo honorario de doctor en leyes y ser honrado para reconocerle. Al final tomó como pasajero al presidente de la Universidad, señor Frank y a su esposa para dar un paseo por los aires. Todo es relativo. Los anteriores a ellos, Sergio Grullón, hizo su aporte y José Armando Távarez, le tocaron tiempos diferentes, pero este último se entregó al trabajo apegado a principios, llevó el timón manejado con pocos recursos por más de una década y, aun así, los resultados siguen intactos. En esta parte hay sin número de historias que él escribía en mensajes de WhatsApp diariamente para mantener motivado a su equipo y los posts que escribía en el trayecto de camino a la institución que servían de motivación.! ¡Animo! Otras de situaciones que se suscitan por circunstancias, siempre presto para escuchar, un detalle bueno para cualquier persona encargada de “evitar que nada malo pase”, o el apagafuego.

Remontarse a sus inicios cuando nadie quería una función de gran valor por el kilometraje que hay que agotar diariamente para poder desplazarse a más de 50 kilómetros diario de Santo Domingo al poblado de La Caleta, Boca Chica, al Este del país. Recuerdo que muchos que eran enviados, veían el panorama, no regresaban, se lo encontraban lejos y con condiciones mínimas salariales, pero con un personal motivado a dar lo todo. Entonces es momento de esperar por la investigación para que no se repita y celebrar de que fue aprobado un presupuesto asignado por el gobierno para el ITLA ascendente a RD1,141,6 millones y la designación de una persona con convicción de la importancia de la educación sobre todo la tecnológica.

La autora, especializada en Comunicación Estratégica, laboró en Prensa y RRPP en el ITLA noviembre 2004-septiembre 2024.