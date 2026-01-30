“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual”, Colosenses 1:9

Necesitamos adquirir inteligencia espiritual. Esa fue la oración de Pablo a favor de los creyentes. Que fueran llenos del conocimiento de Dios. Ahora que la inteligencia artificial irrumpe, es cuando más necesitamos conocer la voluntad del Señor. Buscar la sabiduría de lo alto, a fin de siempre agradarle.

Ciertamente, es la inteligencia superior. La que hace sabio al sencillo.