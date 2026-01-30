Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

VIVENCIAS

Cuando el guía pierde el juicio

Avatar del Juan Fco. Puello Herrera
Juan Fco. Puello Herrera

Hay un dicho en Venezuela que doña Ligia Párraga de Prieto, la madre de mi compadre Oscar Prieto, repetía con frecuencia: “Qué desgracia la de un pueblo cuando el cura es loco”.

No es un ataque a la fe ni a la Iglesia. El “cura” del refrán simboliza al líder llamado a guiar con equilibrio y prudencia; cuando esa autoridad actúa con capricho o irresponsabilidad, el daño deja de ser personal y se vuelve colectivo.

Un guía “loco”, en el sentido popular del refrán, es el que actúa sin criterio, sin conciencia del peso de sus decisiones; el que confunde autoridad con abuso; el que cambia principios por conveniencia; el que se desborda en pasiones y convierte su función en espectáculo.

Y allí está la tragedia: el pueblo confía. El pueblo sigue. El pueblo cree. Y cuando el guía se extravía, arrastra consigo a muchos, genera confusión, instala el desaliento y deja la comunidad a merced del caos.

Por eso el refrán no es simple burla: es una advertencia. Cuando falla quien debía sostener, la caída duele más. Porque no solo se pierde el rumbo se rompe la confianza. Y esa, a veces, tardas generaciones en recuperarse.

Y entonces se cumple una sentencia callada de la historia: un pueblo puede resistir la pobreza, pero difícilmente resiste la locura del que lo dirige.

Porque cuando el guía pierde el juicio, la comunidad no solo pierde el camino: pierde el orden. Y donde el liderazgo debió ser luz, queda sombra; donde debió haber prudencia, queda ruina; y donde debió haber servicio, queda un daño que ni el tiempo borra fácilmente.

Tags relacionados