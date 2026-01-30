Desde mi pluma
Entonces cuesta demasiado
“Si te cuesta tu paz, entonces cuesta demasiado”. Lo oímos demasiado. Me pregunto si siempre lo entendemos. Perseguimos muchas cosas que, conscientemente, nos roban la paz y, al tenerlas, ya ni recordamos por qué las queríamos.
Conozco a alguien que trabajó durante casi cinco años por un ascenso. Y, en efecto, lo consiguió, pero, con él, llegó también la ansiedad, los medicamentos para poder dormir, los fines de semana sin descanso y una frase que se volvió costumbre: “no puedo, estoy trabajando”. Se la repite a su familia, a sus amigos, a sí misma. No disfruta lo logrado porque ya está pensando en lo siguiente, sin darse cuenta de que, en ese afán, se está privando de vivir.
Vamos desgastando energía, priorizando sueños que tal vez no son nuestros, perdiéndonos de los propios, descuidándonos en el proceso por alcanzar algo que realmente no queremos, pero que está escrito en ese “librito social” que nos vendieron de pequeños y que decía que el éxito y la realización vienen en forma de grandes salarios, rimbombantes posiciones laborales y ostentosos bienes materiales.
Y mientras tanto, dejamos de trabajar en esas cosas que no se miden socialmente: nuestra independencia emocional, la autoestima, la tranquilidad, el tiempo libre, la capacidad de descansar sin culpa. Porque no importa cuánto más queramos superarnos por fuera si por dentro vamos en piloto automático.
No tiene sentido alcanzar metas que nos alejen de nosotros mismos. Entonces, procuremos alcanzar nuestras metas por convicción y no por auto imposición. Procuremos que esas metas nos llenen de manera intangible, por dentro y por fuera. Procuremos sentir felicidad y no alivio al subir un escalón; entonces sabremos que vamos por el camino correcto.