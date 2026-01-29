Reacción monetaria, tasa de interés y flotación cambiaria

Primer Tiro

La teoría de la paridad de interés plantea que en un régimen de libre flotación cambiaria y libre movilidad de capitales, en el mediano y largo plazo la diferencia entre la tasa de interés de la moneda extranjera y la nacional siempre reflejará las expectativas cambiarias, esto es, el tipo de cambio esperado. La libre flotación cambiaria es la primera condición necesaria, y uno de los grandes beneficios de esta es el del aumento de la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria y cambiaria hacia las tasas de interés, permitiendo que la diferencia entre tasas en moneda extranjera y nacional se ajuste a las expectativas del mercado cambiario sobre el tipo de cambio esperado. La flotación cambiaria permite que los precios de las importaciones e importaciones reflejen adecuadamente la competitividad, lo que facilita que el tipo de cambio pueda actuar eficientemente como mecanismo de ajuste a los choques externos, lo que apalanca los efectos positivos de la flotación cambiaria.

Segundo Tiro

Uno de los grandes beneficios de la flotación plena es el del aumento de la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria y cambiaria hacia las tasas de interés, el cual se produce cuando la diferencia entre tasas en moneda extranjera y nacional se ajuste a las expectativas del mercado sobre el tipo de cambio esperado. Las expectativas cambiarias se ajustan a la inflación esperada, y a los efectos de los precios internacionales del petróleo (cuya reducción disminuye la tasa de depreciación esperada de la moneda nacional) y los del oro (cuyo aumento de precio produce el mismo efecto). La aceleración de la inflación aumenta la presión al tipo de cambio, pero los precios del petróleo y el oro la disminuyen. La pregunta ahora es a que va a reaccionar la política monetaria: ¿a la situación actual en la que la tasa de inflación se encuentra tocando el techo de la meta de la política monetaria, o a la situación favorable de los precios de petróleo y el oro que mejora la balanza cambiaria?. En el primer caso se esperaría un endurecimiento monetario, en el segundo una flexibilización. Pero la mayor flotación cambiaria permitida sugiere que la reacción debe estar orientada a mantener el control de la inflación, no el del tipo de cambio.

Tercer Tiro

El amortiguamiento de la mayor volatilidad cambiaria que produce la flotación requiere actualizar y retomar la agenda de reformas en los ámbitos vinculados al financiamiento del sector público. Reducir el riesgo cambiario de la deuda, aumentando la participación de la denominada en moneda nacional en el total de esta, mejorar el mecanismo de la formación de los precios de los títulos emitidos por Hacienda y el Banco Central mediante la unificación de la curva de rendimiento de ambos emisores, y reducir el riesgo de refinanciamiento mediante una ampliación de los rangos de vencimientos, deberían ser los puntos prioritarios de agenda de las reformas a ejecutar en los ámbitos monetarios y financieros. Ampliar y profundizar el mercado de deuda pública, sin causar desplazamiento del financiamiento privado, debe ser otro macro objetivo de la agenda de reformas. Los efectos cambiarios y fiscales de los precios favorables del petróleo y el oro son transitorios, pero los de las reformas son permanentes.