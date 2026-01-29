Logros del empresariado nacional: El Banco Popular en FITUR 2026

Que un banco privado concurra a una feria que promueve el mercadeo turístico global como FITUR, junto a otras instituciones financieras nacionales y logre captar casi la mitad (46.37%) de los convenios de inversión de capital foráneo, muestra su principalía en la promoción del turismo y su posicionamiento en el sistema financiero.

Es lo que el Banco Popular logró en la cuadragésima edición de FITUR, celebrada del 21 al 25 de enero 2026: captar US$6,200 millones de los US$13,370 millones precaptados por la banca local en conjunto, incluyendo la gubernamental. De esos, el 90% serán destinados al sector hotelero, de manera que el país verá ampliadas sus fortalezas sectoriales mediante la creación de nuevas habitaciones y mejoras de las instalaciones. El restante 10%, según se informó, se orientará a ofertas complementarias.

Según ONU Turismo, FITUR es “la feria internacional de turismo más influyente del sector”, y se ha consolidado como “el evento clave para los mercados emisores y receptores” de turistas. De tal modo, es la plataforma clave y “única para generar negocio, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a formación de vanguardia”.

La República Dominicana ha sido una asidua asistente a la FITUR, desde su primera edición celebrada en el año 1981 en el palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, España.

Los compromisos de financiamiento a inversiones en el sector turístico local alcanzado por el Banco Popular representan el 46.37% de los US$13,370 millones logrados por el país en su conjunto.

En el 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el sector turístico nacional creció, interanual (enero a septiembre de 2023 y 2024), 0.9%, totalizando US$3,572 millones. Y desde el 2010 el flujo de inversiones en iguales períodos interanuales, pasó de US$1,535 a US$3,572 en el 2024.

Este flujo de inversiones estuvo en intenso crecimiento entre los años 2010 y 2012, cuando pasó de US$1,535 millones a US$3,019 millones, casi el duplo. Del 2013 al 2020 el crecimiento de la IED en turismo fue casi nulo, pasando de US$1,509 millones a US$1,706 millones, registrando una variación de +13.07%, equivalentes a US$197 millones en siete años. Sin embargo, del 2018 al 2019, recibió un fuerte impulso, pasando de US$1,706 millones a US$2,519 millones, variando +48%.

En el año 2020, la pandemia de la COVID-19 afectó el sector a nivel global. Sin embargo, aún en aquellas circunstancias, el país logró flujos de IED ascendentes a US$1,830 millones que si bien fueron US$689 millones menos (-27%) que los del 2019, su monto estuvo entre los más altos logrados por la República Dominicana desde el año 2010. Desde entonces —con excepción del año 2012 que fue espectacular (US$3,019 millones)— el monto más alto logrado fue US$1,912 millones (2017).

Entre 2010-2024 la IED turística pasó, en la IED total, de 9% a 28%. En 2025, la IED turística creció +15.3% respecto al 2024. En 2025, sin embargo, redujo su participación en la IED total a 22.4%, según cifras del Banco Central.

El Banco Popular Dominicano ha sido una entidad principal en esa serie de logros. Y lo ratificó en la pasada edición de la FITUR 2026

¡Enhorabuena!