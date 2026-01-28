Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

UN MOMENTO

Santo Tomás de Aquino y la caridad de la inteligencia

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Santo Tomás de Aquino encarna de manera ejemplar lo que el papa Benedicto XVI describió como un auténtico camino de santidad: la caridad intelectual. 

En él, la inteligencia no fue instrumento de vanidad ni de dominio, sino servicio humilde a la verdad revelada. 

Su pensamiento brota de una profunda vida de oración y de una búsqueda sincera de Dios, donde razón y fe no se enfrentan, sino que se iluminan mutuamente. 

Tomás supo mostrar que la razón humana, cuando se abre a la fe, se ennoblece y alcanza su plenitud.

Recordemos que pensar, enseñar y dialogar también son modos auténticos de vivir el Evangelio. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

