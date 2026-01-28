Santo Tomás de Aquino y la caridad de la inteligencia

Santo Tomás de Aquino encarna de manera ejemplar lo que el papa Benedicto XVI describió como un auténtico camino de santidad: la caridad intelectual.

En él, la inteligencia no fue instrumento de vanidad ni de dominio, sino servicio humilde a la verdad revelada.

Su pensamiento brota de una profunda vida de oración y de una búsqueda sincera de Dios, donde razón y fe no se enfrentan, sino que se iluminan mutuamente.

Tomás supo mostrar que la razón humana, cuando se abre a la fe, se ennoblece y alcanza su plenitud.

Recordemos que pensar, enseñar y dialogar también son modos auténticos de vivir el Evangelio.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.