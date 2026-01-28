En términos de credibilidad, la gran mayoría de los periódicos dominicanos están muy bien situados entre sus lectores. Los dominicanos confiamos en la prensa escrita y eso se traduce en reputación.

Incluso, entre los mismos periodistas y según algunos observatorios, existe un alto nivel de confianza en los diarios criollos.

Y ahora que abundan las noticias falsas que desinforman en redes sociales, los periódicos juegan un papel estelar como fuente de información confiable, lo cual incrementa su reputación profesional.

Realmente en el ecosistema mediático hay una percepción alta de credibilidad y responsabilidad profesional en los periódicos dominicanos.

Empero, hoy, los periódicos enfrentan una realidad distinta en todo el mundo. Ha dicho el señor Miguel Franjul, director de este diario, que antes, el lector iba detrás de los periódicos para informarse, y en cambio hoy, los periódicos andan detrás de los lectores para conquistarlos.

Esa expresión retrata de cuerpo entero la realidad de esta industria.

Ciertamente, los periódicos tienen de frente a las plataformas digitales, los influencers, y demás contenidos que distraen audiencia sin tener que hacer grandes inversiones ni poseer, en la mayoría de los casos, la calidad profesional para hacerlo.

Afortunadamente, los periódicos han interpretado el fenómeno y se han puesto las pilas para jugar con las mismas reglas y asumir así un modelo de negocio que se ajuste a los cambios.

Los diarios dominicanos han comenzado a explorar alternativas como publicidad nativa, contenido patrocinado y alianzas con marcas. Estos enfoques permiten atraer anunciantes ofreciendo formatos más atractivos y medibles, pero también plantean desafíos éticos sobre la independencia editorial y la transparencia con los lectores.

El periodismo dominicano tiene múltiples oportunidades para reinventarse. La monetización de audiencias a través de suscripciones digitales y las membresías y podcasts representan una vía para diversificar ingresos

El futuro de la prensa dominicana no es sombrío, sino de transformación. La adaptación a la era digital, la innovación en formatos publicitarios y la preservación de la credibilidad son esenciales para su sostenibilidad. Los medios que logren equilibrar información de calidad con modelos publicitarios eficientes, estarán mejor posicionados para seguir siendo protagonistas en la construcción de una sociedad informada y crítica.

Somos de opinión que la prensa debe reinventarse, pero hay procesos inevitables que harán disminuir su tirada, aunque su credibilidad siga como parte esencial de su activo como medio.

La gran mayoría se verá precisada a refugiarse y migrar al área digital como lo están haciendo actualmente. El periódico físico será más producto de nicho o de prestigio, reservado para públicos específicos o ediciones especiales de análisis, han señalado algunos expertos.