Una (otra) oportunidad de oro perdida

El valor de algo lo da su uso. El precio, la resultante entre la oferta y la demanda del bien o servicio en cuestión. Valor y precio no necesariamente coinciden, aunque, en teoría, uno refleja al otro; sin embargo, en torno al valor confluyen otras variables (tangibles e intangibles), de ahí que para un individuo, país o cultura, el valor que se le asigna a algo difiere al que pudiera asignársele en otro lugar, independientemente de su disponibilidad o no.

Otros bienes –como el oro– tienen un carácter universal en casi todas las culturas, de ahí que hayan sido utilizados como ofrenda a dioses, atributos distintivos del poder político o religioso, o simplemente como moneda de cambio.

En tiempos pretéritos su brillo, maleabilidad, versatilidad o nobleza orfebre, eran características intrínsecas que lo convertían en valioso; mientras que su escasa disponibilidad, lo volvía caro. En tiempos modernos, la revolución tecnológica e informática descansa sobre el oro; la carrera militar, espacial y toda la industria de la computación lo hace imprescindible. Por no hablar que sigue siendo refugio por excelencia de inversionistas, en tiempos de incertidumbres.

Cuando en octubre pasado el oro cruzó el umbral de 4,000 dólares la onza, el gobierno saltaba de alegría, como si acaso los ingresos extraordinarios recibidos de Barrick hubieran sido consecuencia de alguna planificación estratégica formulada en el Ministerio de Energías y Minas.

En ese entonces, mas que aplaudir por beneficiarse de algo sobre lo que no se tenía responsabilidad directa, lo correcto habría sido que muchos funcionarios y ex ministros hubieran metido la cabeza dentro de una funda negra con tres agujeros, para así evitar la vergüenza que deberían sentir al saber que, de haberse dado a tiempo las autorizaciones a Barrick en 2021; o se hubieran emitido los TDRs de Goldquest entre 2018 y 2025 (y no en junio de ese año, cuando responsablemente Medio Ambiente los entregó); o se hubiera dado la concesión correspondiente a Unigold –etc.–, hoy, 28 de enero, la historia sería diferente.

Si en octubre el oro subió a 4,000, el 26 de enero rozó 5,109, para un incremento de 24% en poco más de tres meses. Vamos, una locura en toda regla que parece que continuará la tendencia, en razón de que todas las variables que la impulsan y sostienen, se mantienen.

Si el 9 de octubre escribíamos sobre eso, y el Estado no dijo nada, porque prefirió aplaudir al mercado a cuestionar su dejadez regulatoria y fiscalizadora; hoy, 28 de enero, con 1,100 dólares más por onza, la respuesta a las mismas inquietudes sobre qué hará para viabilizar y acelerar todos los procesos mineros pendientes, será la misma.

Sobre la reforma de la ley minera, la revisión del contrato CEAM con Barrick, EMIDOM o el estatus de las tierras raras, mejor ni hablemos… para no llorar.