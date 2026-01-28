El Ministerio de Justicia ¿Desburocratización del Ministerio Público?

La creación del Ministerio de Justicia, antes denominado Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública, data del surgimiento del Estado dominicano con la Constitución del 6 de noviembre de 1844 (Artículo 109).

A pesar de sus intermitencias, la Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública formó parte de la estructura del Estado hasta que fue suprimida mediante la Ley núm. 485, promulgada el 10 noviembre de 1964 (Artículo 1), que, además, dispuso el traspaso de todas sus atribuciones al Procurador General de la República; desde entonces, además de las funciones conferidas por la Constitución y las leyes, éste tiene a su cargo todos los asuntos que estaban atribuidos al entonces Secretario de Estado.

Con el paso del tiempo, la absorción de tales funciones sumado a una hipertrofia de tareas administrativas del Ministerio Público se ha convertido en una carga que desvirtúa a dicho organismo de su rol esencial, el de dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad.

Desde la supresión de la entonces Secretaría de Estado de Justicia transcurrieron aproximadamente 61 años hasta que, mediante la Ley Núm. 80-25, promulgada el 7 de agosto de 2025, se dispuso la creación del Ministerio de Justicia, con el objeto de servir como “órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución, según corresponda, de las atribuciones delegadas por la Constitución y por las leyes al Poder Ejecutivo para la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad, la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y de la Administración Pública, la coordinación de los asuntos registrales bajo su competencia, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional”.

Para la consecución de su objeto, el Ministerio de Justicia asumirá, entre otras funciones, la política penitenciaria del Estado, la tramitación de los expedientes de exequátur y las funciones de policía en el ejercicio de los abogados y notarios públicos. También la administración y gestión del registro de las organizaciones sin fines de lucro, y además, la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos, a raíz de la modificación de varias disposiciones de la Ley núm. 489-08, del 19 de diciembre del 2008, sobre Arbitraje Comercial.

Además, estará integrado por seis viceministerios con atribuciones especializadas: viceministerio de atención y colaboración al sistema de justicia; viceministerio de representación judicial y extrajudicial; viceministerio de derechos humanos; viceministerio de políticas públicas contra la criminalidad; viceministerio de políticas penitenciarias y correccionales; viceministerio de asuntos registrales y servicios a la ciudadanía, y por sus organismos adscritos autónomos y descentralizados.

La puesta en funcionamiento definitiva del Ministerio está condicionada a un plazo de doce meses que comenzó a correr a partir del 5 de enero de 2026, con el nombramiento del Dr. Antoliano Peralta como ministro de justicia, mediante el Decreto No. 01-26. En lo adelante, se espera que durante dicho plazo se dicten los reglamentos correspondientes, se afine su estructura interna, se definan los perfiles técnicos de quienes le acompañarán y se absorban en su justa proporción las partidas presupuestarias y los bienes requeridos para el cumplimiento de las funciones de su ley orgánica.

El Ministerio de Justicia reivindicará sus competencias naturales como un nexo entre el Poder Ejecutivo y los distintos órganos y entes del Estado que conforman el Sistema de Justicia. Esto marca un hito importante y trascendental que ineludiblemente, coadyuvará con la desburocratización del Ministerio Público. Confiamos en que pueda cumplir su propósito; la comunidad jurídica y la ciudadanía lo agradecerán.

Maycar Johanna Mejía Barros es abogada, experta en derecho constitucional, derecho de los negocios, arbitraje y derecho deportivo. Es docente en la Universidad Iberoamericana, Unibe, y en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).