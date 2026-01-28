El pasado mes de noviembre se llevó a cabo el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia,. Fue un espacio donde se reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales.

Lo único seguro es que fue un encuentro que dejó más preguntas que respuestas, y que evidenció la magnitud del desafío que representa una tecnología que avanza más rápido que la capacidad de regulación de un Estado.

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad que permea todos los ámbitos de la vida social, económica y jurídica. I, Robot y Ex Machina no parecen ya películas de ficción, esta tecnología dejo de ser el futuro para convertirse en nuestro presente.

El Derecho del Trabajo ha recibido un gran impacto que va desde la selección de personal hasta la toma de decisiones empresariales. La IA está transformando procesos con una velocidad que desafía la capacidad regulatoria de los Estados. El problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de un marco normativo que garantice transparencia, equidad y protección de derechos fundamentales.

La historia nos enseña que cada revolución tecnológica trae consigo riesgos si no se acompaña de regulación adecuada. La industrialización del siglo XIX dio origen al Derecho del Trabajo para frenar la explotación laboral. Hoy, la revolución algorítmica plantea desafíos similares: decisiones automatizadas que afectan el empleo, la privacidad, la salud mental y la dignidad humana.

La IA no solo ejecuta tareas; toma decisiones. Algoritmos que filtran candidatos, evalúan productividad y que sugieren despidos y amonestaciones, operan en entornos opacos, sin trazabilidad ni posibilidad real de contradicción. ¿Qué ocurre cuando un trabajador es excluido por un sistema que nadie entiende? ¿Cómo determinar los parámetros utilizados para alcanzar resultados? Respuestas que se encuentran en la denominada caja negra de la IA.

Esta falta de regulación puede conllevar lo que muchos llaman “discriminación algorítmica”, produciéndose sesgos en las relaciones laborales. El típico ejemplo es el algoritmo de reclutamiento diseñado para descartar sistemáticamente a mujeres en edad reproductiva o a candidatos provenientes de determinados barrios, simplemente porque los patrones del pasado —cargados de prejuicios sociales— fueron incorporados al sistema. El empleador no vería la discriminación de forma directa, pero el resultado sería el mismo: exclusión injustificada basada en sesgos ocultos.

El autor es Director de la Escuela de Derecho de la UNPHU