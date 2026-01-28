De Davos a Minneapolis un mundo en ruptura

El mundo, como las puertas a las que hace referencia la Biblia, esas que giran sobre sus goznes, ha girado la mirada en un sentido y en otro, de un extremo a otro, entre Davos y Minneapolis, sin tiempo para salir del asombro.

En el Foro Económico Mundial, celebrado en la mítica ciudad de Davos, en Suiza, que antes de ser famosa por reunir a las élites empresariales y políticas del mundo, lo fue por sus famosos sanatorios para tuberculosos, a principios del siglo pasado, retumbaron tambores de ruptura, de distanciamiento claro, entre los Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Canadá.

Como si tomara prestado el título del querido Rubby Pérez, ido a destiempo en la tragedia del Jet Set, “La voz más alta de Davos”, fue la del primer ministro de Canadá, Mark Carney quien advirtió precisamente que se estaba ante una ruptura y no una transición, en la relación entre Washington y sus aliados agrupados en la OTAN.

"Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse", declaró Carney

Aunque la amenaza de apropiarse de Groenlandia, es el tema que más ha impactado las relaciones entre los aliados, las amenazas de nuevos aranceles y muy probablemente, el tono que ha imperado en las declaraciones del presidente Donald Trump, han generado ese ambiente de ruptura.

Aunque Carney fue el más elocuente, el más aplaudido, las declaraciones de los primeros ministros de Bélgica, Bart de Weber, del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, entre otros, van en la misma dirección, el mensaje es el de una Europa decidida a defenderse por si misma.

La pregunta obligada es: ¿fortalece, hace más grande a Estados Unidos, el que sus aliados tradicionales entiendan que deben defenderse por si mismos?

Mientras Davos discurría sobre este dilema, en Minneapolis, en el estado de Minnesota, luego de días de protestas por la muerte de Renee Good a manos de efectivos de ICE, en una ciudad literalmente sitiada, se produce la muerte del enfermero Alex Prietti, que ha elevado la indignación y aumentado las protestas en ese estado y otros puntos del país.

Contrario al habitual proceder en estos casos, donde suele hablarse de esperar la investigación, de ordenar una indagatoria exhaustiva del hecho, las declaraciones de Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, así como de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, han sido para justificar la acción, alegando un supuesto comportamiento violento de Pretti, que portaba un arma. Los videos contradicen estas versiones y en la escena se habrían producido 10 disparos, no uno, diez.

Está claro que la reacción ciudadana en Minneapolis, marca una evidente ruptura de una parte de la población con las políticas del gobierno republicano en materia migratoria. Una ruptura que podría impactar negativamente las posibilidades de ese partido en las elecciones congresuales de noviembre.

Estamos hablando de hechos insólitos en un país que ha sido visto generalmente como paradigma del respeto a los derechos individuales y al ejercicio democrático.

De Davos a Minneapolis, predomina un mundo en ruptura con los paradigmas predominantes desde la segunda mitad del siglo pasado, las consecuencias, no las sabemos.