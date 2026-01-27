¿Decisión o presión?

Las expectativas generadas desde el Palacio Nacional en torno a una serie de cambios que se irían realizando a lo largo de la segunda semana de enero, quedaron truncas. Hubo juguetes para pocos funcionarios el Día de Reyes, pero ya el 08, la máquina de decretos se atoró, al punto que el ministro Paliza advirtió que las sustituciones, rotaciones y ratificaciones prometidas por el presidente continuarían… pero no. Luego del impasse sobre la DGII y el tira y floja de ambos lados, la prudencia en las remociones se impuso, quizás demasiado. Entre eso –lo del forcejeo frente al mandatario– y pedir permiso para quitar, en Palacio perdieron el timing de hacer una lavada de cara al gobierno. Los tiempos son los tiempos, y cuando no se cumplen en el momento preciso, aunque se cumplan más tarde, ya no logran la efectividad ni el impacto deseado. La súbita cancelación del rector del ITLA, hace más daño al presidente que al defenestrado. Mientras la presunción de inocencia exista en la Constitución Dominicana, sólo puede ser destruida con una sentencia en firme, luego de haberse agotado el debido proceso. En los hechos, cualquier programa de televisión tiene más peso en la toma de decisiones presidenciales, que procesos judiciales que ni siquiera han iniciado, y que, visto los precedentes, probablemente tampoco lo harán.

Lo que sí queda claro, es que había un decreto impreso guardado en una gaveta; lo que no queda, es la certeza de cuántos más estaban impresos, durmiendo el sueño eterno. Lo que sí queda, es que la reacción fue súbita e inmediata, al punto que tanto la secuencia numérica del decreto (39-26) como su fecha de firma (23 de enero), fueron puestas a mano (¿por el propio presidente?), evidenciando una urgencia desproporcionada, como si acaso la defenestración del titular de ITLA pudiera contener un reportaje… Nada más lejos de la realidad.

El gobierno gusta de actuar con rapidez y contundencia con los peces pequeños (Juventud, INPOSDOM, ITLA, etc.) pero se muestra lento y aletargado con los tiburones grandes (SENASA). Y da igual si se ofenden o no, es la verdad, y todo el mundo la está viendo, como un elefante dentro de una cristalería.

Las elecciones de 2028 se acercan –aunque estén a dos años y cuatro meses de distancia– y, así como dirigentes y cuadros buscan bajo cuál sombra cobijarse, el presidente debe recordar que es bajo la sombra del partido y sus dirigentes que finalmente encontrará protección frente a las inclemencias de los tiempos postelectorales y la soledad del poder; porque será el músculo partidario el que garantizará el respeto, y no los datos que ahora arrojan encuestas, sondeos o mediciones en redes sociales. La percepción es un constructo voluble, manejable y efímero. El liderazgo que trasciende, lo hace sostenido sobre los hombros de los dirigentes que creen en su líder y se sienten respetados por su liderazgo.