Un aplauso a la prensa dominicana

Hay que decirlo por lo poco frecuente que es que un funcionario del gobierno, de cualquier gobierno de cualquier país pida un aplauso para la prensa.

Reconocer el trabajo diario de la prensa y los periodistas, sin horario y en estos tiempos de redes, de perversidad política, es tener valor y afrontar con decisión las posibles acusaciones de que es parte de su campaña por la presidencia de la República.

Pero en verdad el ministro David Collado sabe que la prensa dominicana ha jugado un rol estelar en el éxito del turismo sin dejar de ser objetiva y veraz, pero siempre atenta a salir en defensa del país como destino turístico.

Creo que desde los tiempos de Miolán, hasta el FITUR de hoy los periódicos y los periodistas han valorado el trabajo y el esfuerzo por la llamada Industria sin chimenea.

El Listín Diario y su director Miguel Franjul, el gobierno de Luis Abinader y el Ministro David Collado saben que siempre han podido contar con las páginas y opiniones del decano y de toda la prensa nacional.

Un gran éxito ministro Collado y el embajador Tony Raful.