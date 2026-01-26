Trump quiere nuevo mapa como colcha de retazos

Este mes de enero marca el cambio en la geopolítica mundial con el establecimiento de un nuevo marco militar creado por Estados Unidos que sustituye la ONU y desintegra la OTAN al tiempo que se crea un nuevo estilo de guerra inspirado en las Katiuska rusas.

La industria militar tuvo en el 2025 récord histórico de beneficios por la fabricación de nuevas armas de mayor poder destructivo, también el establecimiento de la cartografía de Donald Trump, con la matriz imperialista expansionista de la Doctrina Monroe, que acelera un nuevo mapamundi con nuevas rutas comerciales y reglas de juego.

Repentinamente Ucrania fue sacada del foco bélico porque Europa sintió pasos en su azotea. El amigo le estaba robando la esposa y la comida en la finca Groenlandia que es de mayor interés táctico. Parecería que hay un pacto ruso-estadounidense de reparto de territorios. Ambas naciones alegan interés de seguridad nacional.

Europa ve que lo de Ucrania es un derroche económico sin retorno y que le resulta de mayor beneficio una paz que le permita adquirir el petróleo y el gas ruso a precios más económicos para hacer la economía más competitiva con China, pero perder Groenlandia rompe la ya frágil europea y los deja vulnerables.

El nuevo estilo de guerra es tecnológico y crea menos presión política mil drones perdidos que 10 soldados muertos. Desde que los rusos inventaron en la II Guerra Mundial la plataforma móvil de lanzamiento de cohetes “Katiuska”, su modernización sentenció a muerte el portaviones, que es un caro instrumento militar y un blanco fácil para un enjambre de drones de bajo costo y para cohetes indetectables de largo alcance.

Ucrania está fuera del foco de la prensa porque la penetración rusa es incesante y en este periodo usa la acción combinada del invierno con un bombardeo quirúrgico de las estaciones eléctricas para dejar las principales ciudades sin electricidad, gas ni calefacción y el agua se congela en las cañerías. Por la falta de energía para los trenes se dificulta el transporte de tropas, alimentos, municiones, equipos médicos y heridos.

Para Rusia reconquistar esos territorios tiene el prestigio de la acción militar por recobrar a Kiev, la madre de todas las ciudades rusas y a la perla del Mar Negro, Odesa, bautizada así por la emperatriz Catalina la Grande en 1794. De Ucrania emergieron importantes dirigentes políticos rusos: Leonid Brézhnev, Nikita Jrushchov, Denis Pushilin y Vladimir Zelenski. En Ucrania hubo importantes victorias contra los nazis.

Rusia ha desarrollado una guerra de desgaste contra Ucrania porque en realidad tienen el mismo origen y al finalizar el conflicto con ellos volverá a gobernar. Aunque se habla de paz, los dirigentes rusos afirman que no habrá cese del fuego y que donde sus tropas pisen es territorio conquistado.

En este invierno Rusia intensificó sus bombardeos para sumar el Dombás y el puerto de Odesa tratando de ocupar la mayor cantidad de territorios para retenerlos cuando se negocie la paz. Ponen empeño en ganar el puerto porque dejaría a una Ucrania hostil, sin salida al mar negro con lo que dificultaría el comercio ucraniano.

Mientras tanto el presidente Trump sueña con un mapa de adhesiones para tener un nuevo mundo que lo arroparía como una colcha de retacitos integrada por Groenlandia, Venezuela, México, Canadá, Colombia entre otros.

Hay que buscar la paz porque la guerra es una actividad cara que usa mercancías que se usan una sola vez. Hay que darles espacio a otros negocios y recuperar la demografía.