La sombra de la ética, la disonancia y las marcas blancas

La razón y la verdad son hermanas inseparables, aunque la conducta humana las distorsiona en los ambientes organizacionales donde crecer es un reto competitivo, voraz y sin amigos. La gente desea progresar aún en una estructura organizacional que no crece, entonces crea un sin número de oportunidades para hacer saltar de los puestos claves, a aquellas personas que se les considera obstáculos para su progreso. (Serrucharle el Palo).

La envidia en las organizaciones existe, las manipulaciones, los juegos territoriales y el mobbing, son estrategias dañinas que gravitan de forma negativa en los ambientes laborales, predisponiendo a los equipos de trabajo a la toxicidad.

Un equipo profesional es mucho más que el contar con un 100% del personal con títulos universitarios y con maestrías. El lado humano que subyace en cada corazón que late en las organizaciones, define y redefine la conducta personal, el aprendizaje organizacional y el modelaje correcto de conductas deseadas, objetiva, justa y oportunamente premiadas.

Siendo el derecho al trabajo una realidad institucional, debe penalizarse el crear condiciones para que las personas se desalienten, y terminen renunciando al trabajo que definitivamente necesitan.

Con este preámbulo queremos abordar tres aspectos que prácticamente pueden redefinir el éxito en la carrera organizacional de una persona. Sobre todo en aquellos que no ocupan posiciones de mando, pero que tienen incluso más competencias para serlo y hasta lograr mayor éxito que los mismos directivos o gerentes de esa organización a la que “pertenece”.

En la gestión pública donde la corrupción es “una conducta premiada y por lo tanto subliminalmente deseada”, contar con personas que además de actuar como verdaderos profesionales y en cumplimiento de la ley y de la ética, brillan, hacen nacer una sombra inevitable, que opaca con creces a los que por razones ni éticas, ni de capacidades, ocupan las posiciones de mando.

Un director, un ministro, un administrador, un director de área, incompetentes, y hasta cuadros políticos mediocres, son levadura que leudan toda la masa, pues les molesta el brillo de las estrellas en lugar de apoyarse en ellos y recompensar sus conocimientos y sus talentos. La mayoría, por su liderazgo mediocre, sencillamente intenta bloquearle, excluirle, minimizarle, y hasta utilizar cualquiera de las formas de mobbing (Piñuel) para hacerlo saltar del puesto. La mediocridad quiere borregos no líderes ni gente pensante.

A veces la mediocridad utiliza algunas maniobras que evaden la responsabilidad de una retroalimentación oportuna y profesional, y prefieren hacer la vida imposible a ese empleado, con tal de que renuncie y con ello evitar el pago de los derechos adquiridos.

Este tipo de cosas se ve a diario en nuestras organizaciones. Y ejemplos de manipulaciones que encajan dentro del mobbing o juegos territoriales hay muchos. Uno muy común que la gente lo ve como chismes dentro de la empresa, son las alianzas estratégicas de integrantes del equipo.

Se ponen de acuerdo para hacerle la vida imposible a alguien. Muchas veces los directivos de esa empresa, la gerencia general, no sabe que esto está ocurriendo, y luego solo se ve la mala imagen creada, los rumores en los pasillos, y como son ya un grupo con control operativo dentro de la empresa, finalmente, la victima de este juego territorial es despedido, gracias a estos despropósitos delincuenciales. A veces el jefe lo sabe y se hace de la vista gorda pues le molesta el brillo y también quiere lo mismo.

Pero también se dan situaciones muy peligrosas para las organizaciones. Por ejemplo, el no suministrarle informaciones clave a esa persona para hacerle fracasar, y entonces esta persona, no puede completar un trabajo importante o no le da la correcta prioridad, no asiste o llega a esa reunión importante desarmado, y al no poder ofrecer información valiosa, se pierden oportunidades o dinero. En ese punto tenemos casi un despedido.

El crear disonancia congnitiva en contra de esa persona a quien queremos minimizar, o perjudicar es otra estrategia. A esa persona que brilla tanto y que no le conviene al mediocre con mando. Lograr que se desaliente, se desmotive. Así va perdiendo la lealtad, no se siente parte, y pierde el empuje para dar lo mejor de sí. Hasta se siembra en algunos casos, la semilla para un potencial sabotaje y luego nadie sabe qué pasó ni como pasó.

Una de las leyes del poder habla claramente, “no eclipsar a tus superiores” (Green). Pero “las estrellas no tienen que hacer esfuerzos para brillar, es su naturaleza” (Chopra).

Las competencias que tiene esa estrella están muy por encima sus superiores y miembros del equipo. Muchos llegan por ser políticos más que por tener la capacidad para aportar al país. Por eso intentan aislarle y hacerle fracasar. Así actúa la mediocridad en las organizaciones.

Pero la contrapartida que muchas veces se da en estos ambientes tóxicos o corruptos, es el atraer a estrellas reconocidas y utilizarlos como marcas blancas. Es decir, intentar de lavar la imagen de corrupción propia, con estas personas muy competentes, con alta profesionalidad y ética, y que la gente crea y diga, “en ese entidad se trabaja con seriedad”, ¡mira que personalidades han comprometido para servir a la nación!.

Esta sombra inevitable que eclipsa al mediocre, la disonancia que se crea para minimizar y ridiculizar a las estrellas, y el convertir en marca blanca a personajes que valen la pena. Son parte de las estrategias que utilizan los corruptos y los mediocres, aunque por poco tiempo, pues no soportan el brillo, la profesionalidad, la ética y lo correcto en las organizaciones.

El mobbing, las guerras territoriales, la creación de disonancia para dañar auto reputaciones y la auto estima, son conductas que violan el derecho al trabajo, y deberían ser consideradas en el nuevo código laboral y tipificadas como delito en el código penal dominicano. Mucho talento se ha perdido y también mucha gente ha sufrido al perder sus carreras y hasta la vida, con estas manipulaciones delincuenciales odiosas.