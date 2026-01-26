Solución para Haití tipo Gaza

Durante años hemos estado clamando a la Comunidad Internacional ir en ayuda de Haití, con un modelo diferente al que se intentó tras el terremoto del 2010 que devastó el país vecino. Ese modelo, a través de una corrupta burocracia de ONU y cientos de ONGs, sólo sirvió para enriquecer a políticos haitianos en maridaje con poderes extranjeros, todo en nombre de la desgracia de millones de haitianos.

El accionar del presidente Donald Trump en su primer año ha traído un cambio de enfoque en el puesto de mando de la primera potencia mundial en abordaje de problemas internacionales que llevan años sin resolverse en la cháchara de pasillos de ONU y OEA. Haití es uno de ellos, pues se trata del país más pobre del hemisferio, con una Estado fallido en manos del Crimen Organizado, tomado como país bodega de drogas desde hace décadas por los grandes carteles de drogas.

Creo que la Junta de Paz que de manera magistral ha creado Trump para reconstruir y desarmar la Franja de Gaza es un modelo que puede funcionar en Haití para una estabilidad duradera que vaya mucho más allá que la ofensiva contra las bandas.

Haití está en coma y necesita ayuda. No se puede valer por sí mismo. Hay que construirle las infraestructuras fundamentales y ayudarlo a organizar un Estado que funcione. La Comunidad Internacional bajo el liderazgo del presidente Trump puede lograrlo. Lo crucial es que el dinero de los donantes internacionales no vaya a los políticos haitianos que se lo roban. Por un periodo de tiempo es esa Junta de Paz la que podría dirigir ese proceso. Crear empleos y desarrollo para Haití es preservar la estabilidad de toda la región y evitar la emigración forzada a EU, RD y todos los países del área.

Así como en la franja de Gaza hay que desarmar a Hamas, en Haití hay que desarmar a las bandas criminales y EU puede hacerlo con el concurso y pleno apoyo de otras naciones.

Venezuela puede ser un donante importante para ayudar a Haití. Su petróleo en el plan estratégico del Pte. Trump y el Secretario Rubio le dará mucha solvencia económica en pocos años. Venezuela tiene una deuda histórica con Haití, al igual que la tiene Francia, que durante siglos explotó esa colonia económica como ninguna otra.

En el nuevo orden internacional se ha creado bajo el liderazgo de Estados Unidos y el presidente Trump. la mejor solución para HAITÍ, que sería un esfuerzo similar al que se está haciendo para la Franja de Gaza. En Haití no todo es pobreza; tienen grandes reservas de oro, que hoy tiene precio récord, y de seguro tierras raras, al igual que RD. Para sacarle provecho, es imprescindible la intervención internacional y de compañías especializadas, y, sobre todo, para que lo que produzcan esos recursos naturales no sean robados por la clase política haitiana como históricamente ha sucedido y sirvan para crear las bases de su desarrollo.

El presidente Trump puede hacerlo realidad.