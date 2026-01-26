PIB 2026: 3%, 3.5%, 4%, 4.5%

La posibilidad de crecer un 3% es de 99%, la de 3.5%, es de 80% la de 4%, es 60% y la de 4.5%, es de 30%. La menores tasas de interés en el 2026 ayudaran a un repunte de la inversión y el consumo, mejorando el crecimiento respecto al 2025 (2.3% estimado).

La CEPAL proyecta un crecimiento para la República Dominicana en el 2026 de 3.6%, el FMI del 4.5% y el Banco mundial de 4.3%. El Ministerio de Hacienda habla de un crecimiento entre 4.5% y 5%. ¿Quién tendrá la razón?

La clave está en el sector construcción, que en el 2025 (hasta el tercer trimestre) se contraía en un 2%. También en el turismo, que requiere volver a su crecimiento de alrededor del 9% del periodo 2023 y 2024. Entre 2024 y 2025, dicho crecimiento ronda el 4%, por la caída del turismo procedente de Estados Unidos (117 mil estimado).

Usando fórmulas matemáticas sencillas, si en este año el sector construcción crece al 8%, dejando igual las cifras de crecimiento del 2025 (hasta septiembre), el PIB crecería 3.48% en el 2026 (cerca de las estimaciones de CEPAL). Si además de la construcción, el turismo crece al 8%, dejando todo los demás sectores igual al 2025, el crecimiento del PIB en el 2026 subiría a 4.1% (cerca de la estimaciones del BM).

Pero para no ser ambiciosos, supongamos que la construcción y el turismo crecen al 6% este año, dejando los demás sectores igual al 2025, la economía crecería un 3.8% en el 2026. En conclusión, mi estimación es que el crecimiento de la económica dominicana en el 2026 estaría entre un 3.5% y 4%.

Si además de los dos sectores mencionados, la minería crece aun más que en el 2025, considerando los precios del oro y la plata, la economía dominicana podría crecer al 4% este año. (término medio entre CEPAL y el FMI).

El 4.5% lo veo difícil por las condiciones externas adversas y los conflictos geopolíticos que se avecinan. Pero es posible lograrlo si la economía estadounidense se recupera y crece sobre el 2.5% en el 2026 (estimado en 1.9% en el 2025), el desempleo baja a 4.2% y la FED vuelve a bajar las tasas de interés en el primer semestre del 2026 (a 3.25%-3.50%). Eso significaría más turismo, más inversión interna y externa, más exportaciones y más remesas.

.