Liderazgo consciente, justicia y confianza pública

En una democracia, la confianza pública es un activo imposible de decretar o improvisar. Se construye, o se erosiona, a partir de cómo las instituciones deciden, cómo ejercen la autoridad y cómo sostienen su coherencia en el tiempo. En ninguna institución esto resulta tan evidente como en la justicia.

En contextos de alta presión institucional, suele confundirse liderazgo con rapidez, control o exposición permanente. Sin embargo, la experiencia demuestra que la prisa constante debilita la confianza, el desgaste continuo compromete la sostenibilidad y la incoherencia termina afectando la legitimidad. Por eso, tanto en la justicia como en el conjunto del Estado, más que liderazgos reactivos, se necesitan hoy liderazgos conscientes.

Un primer elemento esencial es el orden antes que la velocidad. En el ámbito judicial, este principio tiene un nombre claro: seguridad jurídica. Aunque la ciudadanía espera justicia a tiempo, no se trata de decisiones apresuradas, sino de decisiones comprensibles, previsibles y bien fundamentadas.

Cuando una institución (y en particular la justicia) actúa desde la urgencia permanente, transmite improvisación. Cuando actúa desde el orden, transmite criterio.

Decidir con orden no es decidir tarde; es decidir mejor. Implica establecer prioridades claras, explicar los criterios que orientan las decisiones y proteger espacios de reflexión. La confianza en la justicia no se construye con respuestas inmediatas, sino con decisiones consistentes que puedan sostenerse en el tiempo.

Un segundo eje es la sostenibilidad institucional, inseparable de la sostenibilidad humana del liderazgo. La justicia no puede depender del desgaste extremo de quienes la integran. Un sistema que se sostiene en el sacrificio permanente de jueces y equipos es, inevitablemente, un sistema frágil, incluso cuando produce resultados en el corto plazo.

Cuidar el uso del tiempo, la energía y la salud de quienes deciden no es un asunto privado ni accesorio; es una condición para una justicia de calidad. Un liderazgo agotado puede resolver el día, pero compromete el futuro. En cambio, una conducción institucional que valora el equilibrio y la planificación proyecta estabilidad y permite una visión de largo plazo, indispensable para reformas estructurales y sostenibles.

El tercer elemento es la legitimidad. En la justicia, la legitimidad no proviene de la omnipresencia ni del protagonismo, sino de la armonía entre reglas claras, procesos consistentes y decisiones que no dependen de personas, sino de instituciones.

Avanzar sin cargar de más implica revisar responsabilidades, delegar con criterio, simplificar procedimientos y cerrar ciclos que ya cumplieron su función. La acumulación innecesaria de controles, trámites o decisiones discrecionales no fortalece al sistema judicial; muchas veces, por el contrario, lo debilita. Una justicia legítima es aquella que funciona incluso cuando nadie mira, porque descansa en la institucionalidad y no en voluntades individuales.

En momentos de evaluación, transformación o escrutinio público, estas distinciones se vuelven decisivas. El verdadero desafío no es solo atravesar una coyuntura, sino hacerlo sin comprometer la confianza, sin agotar la estructura y sin erosionar la legitimidad. Esto exige liderazgo consciente: liderazgo que sabe cuándo actuar, cuándo explicar y cuándo permitir que el sistema opere.

Orden antes que velocidad.

Coherencia entre el rol institucional y la forma de ejercerlo.

Capacidad de avanzar con responsabilidad y sin cargas innecesarias.

Estos no son principios abstractos. Son condiciones concretas para sostener la justicia como pilar democrático y para fortalecer la confianza pública en las instituciones. En entornos donde la presión es constante, el liderazgo consciente puede no ser el más ruidoso, pero sí el más decisivo.

Porque la confianza, en la justicia y en el Estado, tiene su propio ritmo.

No se acelera.

Se construye con hechos, coherencia y diálogo constante.

Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia