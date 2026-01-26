Mark Carney, el primer ministro de Canadá, fue gobernador del Banco Central canadiense, y del británico. Es “divo mimado” de la banca globalista, que celebró su discurso ante el Foro Económico Mundial (FEM) lleno de verdades e hipocresías.

Ciertamente, el sistema “basado en reglas” liderado por Europa y los Estados Unidos, colapsó. Carney y los líderes europeos están furiosos ante “el abuso” del presidente Donald Trump al tomar Groenlandia.

Inventaron el saqueo colonialista, se beneficiaron de las expropiaciones imperiales estadounidenses, mataron a millones, y destruyeron decenas de naciones.

Hoy es “malo” que Washington tome Groenlandia. Es “abusivo”, porque ellos deciden lo bueno y lo malo, son jueces y beneficiarios del saqueo colonialista.

Consumieron la “rusofobia” británica globalista, "idióticamente" intentaron morder la mano que los alimentaba con energía barata. Ahora, sin energía, deben pedirle disculpas al presidente ruso, Vladimir Putin. Se tragarán toda su hipocresía.