Fitur: centro internacional de negocios

No es un mercado, lugar de exposición o de atracciones, verbena. FITUR es un centro internacional de negocios del más amplio espectro, aunque se atraiga público con animados elementos culturales de cada país.

Los grandes, representantes del sector financiero, propietarios de aeropuertos, líneas aéreas, hoteles, restoranes y los pequeños, aquellos que mueven turistas fuera de los hoteles en Punta Cana, Miches o Samaná saben que hay que estar en el lugar donde se pactan acuerdos o se facilitan acercamientos que posteriormente se transforman en dinero.

Cruzarse en un pasillo con banqueros, empresarios del sector turístico, verbigracia, un CEO de un consorcio importante, como Frank Elías Rainieri, del Grupo Punta Cana o Papo Bancalari, presidente de Asonahores, representan oportunidades que valen el viaje a Madrid para medianos y pequeños negociantes como un transportista “michero” que me citó esa ventaja.

El siempre atractivo stand dominicano muestra en su parte frontal las ceremonias y anuncios de acuerdos, además de diversión y gastronomía, pero detrás es un hervidero de escritorios, pequeñas oficinas y rincones de millonarias conversaciones. Algunas reuniones tienen lugar en hoteles de la ciudad.

Solo esa intensidad hace posible un nivel de captación de 13 mil 370 millones de dólares de parte de los 3 bancos comerciales participantes, que posibilitarán otras 10 mil habitaciones hoteleras en los próximos 3 años, para más de 500 mil turistas adicionales. Más de 150 reuniones fueron necesarias para este logro, que forman parte de las 1,500 sostenidas por 60 empresas coexpositoras.

Banreservas, según explico su presidente ejecutivo Leonardo Aguilera alcanzó acuerdos de inversión por más de 6,500 millones de dólares, con 4,200 millones dirigidos al turismo. Popular, de acuerdo a Luis Espínola, vicepresidente de Negocios Nacionales e Internacionales, 6,200 millones de dólares para 36 proyectos turísticos, mientras que BHD alcanzó 1,970 millones de dólares en proyectos inmobiliarios y en polos turísticos en distintos puntos del país.

Importantes informaciones fluyeron sobre Cabo Rojo, Miches y Puerto Plata, Punta Bergantín, en especial, que permiten mayores certezas, precisión de concreción sobre proyectos anunciados para esos puntos. Un consorcio conformado por Grupo Punta Cana y las AFI Banreservas y Popular asumen Cabo Rojo con conclusión de algunas obras para este año.

Punta Cana amplía su oferta de turismo deportivo y agrega el fútbol a las ya mundialmente amplificadas actividades de golf (PGA), con la construcción de un estadio para 20 mil personas.

José Monegro, presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y Luisín Mejía, presidente de Caribbean Sport aprovecharon FITUR para reforzar el compromiso con la justa regional. Allí se presentó la promoción de la actividad, concitando prolongados aplausos de los presentes.

Se rindió homenaje a la obra del maestro José Cestero en un cóctel para inversionistas realizado por Banreservas en el Teatro Real de Madrid, mientras que el precursor del turismo dominicano don Frank Rainieri fue reconocido por el ministerio de Turismo al colocar su nombre a “La casita dominicana”, estructura externa del recinto ferial techado que recrea una casa de campo dominicana, donde se exhibieron y entregaron al público productos dominicanos. Hubo hasta sancocho.

República Dominicana gana en experiencia y ampliación de negocios que fortalecen el turismo, y por ende la economía nacional.

La amplia difusión de las actividades de FITUR es una ventaja comparativa, sobre todo en este mundo algorítmico, que mereció que el ministro de Turismo, David Collado, iniciara la presentación de los resultados de la feria, solicitando de los empresarios y funcionarios presentes un aplauso para los medios de comunicación.

Claro, siempre se cuela uno que otro canalla, incluidos chantajistas…