Feliz cumpleaños, Juan Pablo

Tus huesos olvidados en el Altar de la Patria, siempre serán un buen motivo para que los políticos vayan de vez en cuando a dar un bonito discurso, y poco más.

El problema siempre ha sido el mismo, querido Duarte, el mismo desde 1844 hasta la fecha; el del ejemplo incómodo que proyectabas con tus pensamientos, palabras, actuaciones y hechos. Y es que, contrario a la imagen idílica y santurrona que ciertos sectores quisieron proyectar sobre ti, siempre fuiste un hombre de acción, coraje, coherencia, y, sobre todo, de armas tomar.

Y ahí residió el problema, porque con la pureza de tu pensamiento y la claridad de tus ideas no se podía negociar. No había un punto medio posible –“un bajadero”– con un hombre que pensaba que, en caso de que la República Dominicana no pudiera ser “libre e independiente de toda potencia extranjera” la única alternativa era que se hundiera la isla. Así de simple.

La verdad, Juan Pablo, es que nos quedaste grande. Más que en palabras, con tus acciones demostraste el material del que estabas hecho. En tu primer exilio, tan pronto como el 4 de febrero de 1844, le pediste a tu madre y hermanos el sacrificio supremo en aras de financiar la causa libertadora. No era el delirio de un soñador el párrafo en que los conminabas a hacer uso del patrimonio familiar para “independendizar la patria” –no–, era el todo o nada en una sola carta.

Como tampoco fue un ejercicio de abstracción teórica la rendición de cuentas que hicieras el 12 de abril, sobre el uso dado a los 1,000 pesos que te fueran entregados para la campaña del sur; donde, al no haberte puesto de acuerdo con el bandido de Santana hiciste una relación pormenorizada y detallada de cada peso utilizado, devolviendo todo lo sobrante; en un ejercicio de transparencia y honestidad que quizás resultaba demasiado incómodo para quienes, más que en un país independiente, pensaban en negocios, talas, protectorados o anexiones.

El problema fue ese, Juan Pablo, que siempre dijiste “presente” en cualquier escenario o circunstancia. Como cuando en La Restauración, que, pese a venir con hombres, armas y recursos –dispuesto a darlo todo, de nuevo–, los próceres restauradores te “afuerearon”, y menos mal que el insigne don Ulises les salvó la cara, dándola él. Nobleza obliga.

Lo cierto es que hoy, nada de eso importa, porque a muchos les conviene no acordarse. Porque fuiste, eres y siempre serás el máximo referente de entrega, compromiso, honestidad y valor; porque fuiste el único que nunca se rajó; que nunca negoció; que nunca “se liquidó”; que nunca dudó; que siempre creyó.

Porque Juan Pablo, a 213 años de tu nacimiento, mantienes tu valor inalterable; porque sigues siendo el único ejemplo válido y creíble; porque eres lo mejor que pudimos ser, y a lo que todos debemos aspirar.