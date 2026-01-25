El turismo de espectáculos

Recién concluye la 46.ª edición del Festival Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra cada enero en Madrid, España, pero no vamos a entrar en explicaciones del evento, porque ya bastantes informaciones se han leído esta semana y todo lo que se ha generado desde allá; el tema no es ese. Una de las delegaciones que pudimos destacar es la de los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), encabezada por su presidente, Fabián Suárez, junto a influencers de la marca, así como el CEO de SD Concerts, Saymon Díaz, mientras promovían el Festival Presidente 2026 como una marca país y como parte del turismo de espectáculos que buscaban resaltar.

Y es que, a lo largo de los años, el árbol del turismo ha ido expandiendo sus ramas para poder ampliar su radio de acción; de esta manera, se busca que cada cosa vaya en su justa dimensión y que cada protagonista tenga su propio escenario donde resaltar. Por esta razón, hemos visto que recientemente este tipo de actividades culturales, musicales y festivales de todo tipo, entre otros, se incluyen en esta denominación.

El caso más llamativo que podemos descollar es la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y la de República Dominicana, donde se movieron más de 700 y 14 millones de dólares, respectivamente. Pero ¿cómo se desglosó esta considerable cantidad de dinero? De la siguiente forma: el impacto económico se midió por la cantidad de asistencia a los estadios, cuantificada en boletas; visitantes extranjeros, que a su vez se miden en reservaciones hoteleras; empleos directos e indirectos que benefician a los locales, entre otros aspectos.

Vamos a aplatanar un poco el tema: desde la creación del Festival Presidente de Música Latina (así se llamaba en sus inicios), la intención fue promoverlo, venderlo y presentarlo como un evento que iba más allá del público dominicano. No es menos importante señalar que lo más relevante debía ser la cartelera que se presentaba, en la que no se escatimaban esfuerzos para llevar a escena a los más importantes artistas de América Latina, llegando a competir en presencia de figuras, guardando la distancia y las formas <>, con Viña del Mar, Lollapalooza y demás festivales del continente.

Es decir, que durante casi tres décadas el Festival Presidente ha sido una marca que ha apostado a este tipo de turismo, aunque en ese tiempo no se le llamaba de ese modo. Podemos destacar que sus antiguos dueños tuvieron la visión de convertir este evento en algo más grande de lo que pudieron imaginar, o por lo menos así lo percibíamos nosotros desde la calle, cuando veíamos esa publicidad que se plasmaba en calles, anuncios de televisión, radio, periódicos y revistas, porque de esa manera se vivía en los noventa.

Aunque era un espectáculo que se intentó realizar de manera anual, y así sucedió durante sus primeras tres ediciones, luego su formato se hizo bianual, hasta que se descontinuó y se realizaba con cierta regularidad, siendo su pausa más grande la comprendida desde el 2017 hasta ahora. Los nuevos dueños han puesto su esfuerzo en presentar artistas de renombre mundial, así como se hacía cuando solo era de música latina.

Ya la red está echada: la primera etapa fue el anuncio del regreso de este evento luego de casi nueve años de ausencia; la segunda ha sido la promoción en FITUR. Seguirán la definición de los días, luego los artistas que se intervendrán, las boletas y sus costos, así como las experiencias a vivir durante las fechas del certamen, para empezar a ver de qué forma se cuantificará esto en el denominado turismo de espectáculos.

Ojalá la República Dominicana se convierta en algo mucho más que un Festival Presidente, que sea más una política y un plan de Estado y no solo del empresariado. Aunque aún hay mucho por hacer, ya que hablamos de que no contamos con grandes estructuras para eventos, pero eso será en otra columna. Tenemos las condiciones, la ubicación, la gente y la capacidad para montar grandes actividades que engloben este tipo de turismo; que nadie se llame a engaño. Estas opiniones no son un espacio pagado y son de la responsabilidad única y pensante de este servidor.