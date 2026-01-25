RD: entre oráculos, realidades, retos e imponderables

“Vi a un hombre que robaba y engañaba de manera tal que, al hacerlo, resultaba ser un hombre de bien”.

DE LINDOS, Cleobulina. Enigma del Buen ladrón (siglo VI a. de C.)



Sentado en su trono el monarca medita si consulta o no al oráculo.

Duda que sus mensajeros invisibles, confundidos entre las columnas del templo y los fuegos de las piras puedan descifrar el destino como lo hacen: auscultando las rutas de los vientos con las puntas de los ensalivados índices de Zeus. Piensa y dice a sus subalternos y escribas que los abnegados sacerdotes que comunican los pronósticos que Zeus revela a su intermediaria pitonisa, solo son periodistas: unos habitantes de templos que carecen de derechos, virtudes y talentos. Que son seres con la labor más triste del planeta, por ejemplo, debían pagarle a él para servirle; y luego dedicarse hasta el hastío a difundir lo que dijera, amparado o no en el rigor de las verdades o en la realidad de los actos. Tenían que —además—, en vez de ser mensajeros de Zeus y acercar a los hombres a las heroicidades y las grandezas, grabar sus discursos en los folios y las piedras, en las aguas de los océanos y los ríos desde el Mediterráneo hasta el Mar Egeo y el Río Aqueloo.

Ignora el rey, sin embargo, que de tanto navegar las mediterráneas aguas psicológicas de tantos argonautas que al abordar las naos del poder se deformaron, corrompieron y envanecieron, las columnas de esos templos aprendieron a elevarse por encima de las rocas, a andar impulsadas por los sueños, a recorrer la vida con pies y pasos de gigantes y a llevar consigo a su Dios, a Cleobulina de Lindos, a la Pitia y a sus sacerdotes.

Aprendieron el oficio arcano de las adivinanzas y con solo mirar los ojos de la gente sabían los caminos que, para llegar a donde llegaban, habían recorrido. Esas columnas, sus paredes y pilastras han sostenido el edificio donde la adivinación se yergue como cálculo informado, nacido en las estelas que al caminar hacia sus vidas dejaron y continúan dejando los dioses, los humanos y los astros.

La República Dominicana navega mares procelosos, en medio de la fiesta. No va tras la conquista de Persia ni del oro de Cartago pues de fuerzas carece para eso. Va tras la sobrevivencia con un arsenal insular de pobreza vendida como riqueza inagotable e infinita.

En ese trajinar, recién obtuvo compromisos de inversión —no necesariamente inversiones realizadas— por US$15,370 millones en la versión de FITUR, 2025. En la recién concluida, correspondiente al 2026, en cambio: US$13,370 millones, según afirmaciones oficiales.

Significa que para este año 2026 nuestro país acaparó inversiones iguales a -14.96%, comparadas con las potenciales informadas al concluir la FITUR del 2025.

Los acuerdos de inversión efectivamente cerrados en 2025 superaron los US$6,750, además de inversión extranjera directa en el sector por US$923.8 millones, hasta septiembre, 2025.

Solo los miserables se alegrarían de situaciones como estas. De aquí que el oráculo venga a la escena para vaticinar que cosas así tienen la potencialidad de impactar la economía en igual proporción a su pérdida, haciendo necesario advertir a los reinos, reyes, emperadores y embajadores congresionales y funcionales que el tiempo no es el de las mezquindades sino el de los heroísmos. Entonces surge el balbuceo, casi inteligible, de la Pitia: Siéntense a analizar las causas, dice. Corriendo entre pasillos, zigzagueando entre naves y pasillos los sacerdotes van tras todos, a comunicarlo.

—Deben sentarse a planificar que no nos atrapen los huracanes — van profiriendo por las naves.

El oráculo sabe que la República Dominicana enfrentará un panorama retador a lo largo del corriente año. Es bueno que todos, gobernantes y gobernados, observen y analicen las claves maestras del entorno internacional y de sus astros regentes.

—Dos guerras concluirán en 2026—, anticipa Pitia. Y los tenedores de oros y tesoros correrán hacia las nuevas tierras derrotadas ahora prometidas como territorios de oportunidades.

—Dos gobiernos tenían que caer en el 2026 y una cabeza ha sido destronada— se escucha en ecos que vienen y van entre pilastras entre el clamor del silencio y de los sacerdotes.

—En esos territorios hay playas de mares históricos y playas fabulosas, de arenas blancas como los amaneceres, viejas famas que el tiempo de los desgobiernos arrasaron y territorios inmensos para desarrollar proyectos a gran escala. Territorios al Sur del Norte y en el segundo de los usos y las horas.

—En ellos hay gente hambrienta— continúa la Pitia para que los sacerdotes repitan—, varada entre agujas y arenas digitales; sin encontrar aún los portales hacia las rutas de la seda, del incienso o del ámbar.

Son de temer, advierten, no por las armas sino por la pobreza.

—Conocen las cartografías pero carecer de barcos los confina continentes y a las islas; saben dónde nacen los vientos pero no tienen alas ni aviones que hacia allá los transporten; saben cómo han de nutrirse las esperanzas y la sangre, pero perdieron la libertad para sembrar frijoles y viandas, para cultivar carnes; quedaron sin pastos sus reses, en el hambre sus descendientes.

Están esperando —agrega, enfatizando la advertencia. Y señala hacia el Oriente—. Que les digan e indiquen las rutas perdidas: hacia dónde dirigirse, cuál océano navegar, sobre cuál tronco transportarse; cuáles yerbas comer para saciar su hambre infinita… Sólo reclaman por paga un mendrugo, con cebolla tal vez.

Y calla. Cae de bruces en el mármol frío de aquel templo.

Entonces el sacerdote vaticina: Quien desee salir del Oráculo de Delfos o de cualquiera de los otros creyéndose airoso, a vender como fiesta la tragedia, haciendo quimeras de los estigmas; quien se atreva a no interrogar a las esfinges o a no responder las adivinanzas que en su boca pone el tiempo, habrá de sangrar de tristeza y desdicha y acarreará sufrimientos, dolor y hambrunas sobre su pueblo y su descendencia.

¡Ante los riesgos y las adversidades, se imponen la verdad, el trabajo y la destreza!