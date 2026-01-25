para no reír
¿Qué has hecho por ti?
En este mes, que ya casi termina, ¿qué has hecho intencionalmente por ti? ¿Qué de esa lista de metas que pusiste en un cuaderno, en tu “vision board” o en el apartado de notas de tu celular ya diste un paso al frente para iniciar?
¿Cuál hábito que ibas a dejar en el 2025, cuál iniciaste a cambiar y cuál que ibas a implementar ya vas en camino de aplicar?
Son preguntas simples, quizá lo difícil sea la respuesta, porque a pesar de que dijiste que el 2026 es tu año, no has ido por él. A caminar en ruta a ese objetivo, a esa meta, a esos nuevos hábitos y por ese cambio es tu meta.
Nadie llega a un destino diferente siguiendo la misma ruta todos los días, hay que cambiar de ruta y sentido para tener finales y destinos distintos, no se sabe si mejores, pero si desconocidos.
No, no es que haya prisa y que corras con un reloj ajeno, es solo que despiertes del letargo y pases de los recortes del “vision board” a la acción de tu realidad, a que vuelvas cotidianidad esas nuevas metas.
A que te inscribas en ese curso, a que saques esa licencia, aplica a esa beca o a ese trabajo, a que comiences a ahorrar por ese carro soñado o esa casa, a que te pongas en movimiento por ti.
Con esto intento motivarnos a salir un poco de la rutina y esa zona de confort de la que anteriormente he hablado, para hacer cosas que queremos y soñamos hace años, pero construimos de a poco y a base de inseguridad un muro que nos impide avanzar y ver el horizonte de oportunidades tras el concreto, que al final del día son limitaciones invisibles generadas por nuestros miedos.
A pocos días que se acabe este mes te invito a hacer algo por ti, algo que te mueva, que te sacuda y te haga feliz.
No tiene que ser una meta grande, puede ser algo tan simple como arreglar la cama antes de salir o tomar más agua, solo hazlo.