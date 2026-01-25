Mi último día

Me gustaría despertar y olvidarlo todo. Decir, por ejemplo, que no soy poeta, ni periodista, ni tengo nada que ver con la escritura.

Saldría a la calle como siempre soñé: con los ojos sin vendar a enfrentarme con el viento y gritar los deseos que no podré ocultar. Saldré con la camisa sin planchar, pantalones cortos, zapatos sin lustrar y mis canas envueltas en el remolino del amanecer a jugar con los niños en los parques, como un ser normal, común y corriente como aquellos hombres que no tienen nada que perder y viven del hacer, sin fama, ni ladrillos dorados, ni ascensores.

Apagaré los aires acondicionados, y los anuncios lumínicos aunque el calor incomode porque no hay nada mejor que esa brisa fresca, o húmeda o hirviente como una taza de agua hervida.

Me gustaría sacarle la lengua a los que amarran los omóplatos ajenos, burlarme de los que mandan a otros a subir al escenario para hacer muecas que valen los papeles que llenan sus bolsillos.

Diré que he sido un tonto creyente que chocaba una y otra vez contra las puertas, y que solo al final de su vida entendió que no se debe cruzar por ninguna, ni burlar la raya de Pizarro porque ya no existe. Subiría a una tribuna a pedir la supresión de los impuestos, confiscaría los mecanismos de exclusión. No aceptaría que los hijos enfrentaran un destino programado sobre la base de las caídas y orificios de sus padres.

No robaría, ni un gramo de sal. Se debe aprender que el dinero se va por la misma puerta llega. Para amar, basta mínimo el aire.

En fin, suprimiría escupir sobre la hierba, lanzar objetos voladores con la esperanza de violar la intimidad. Me cortaría el ego al igual que la barba que nunca dejé crecer. No pertenecí al bando de los crédulos, me dediqué a pensar por mí mismo y a no contar estrellas, sentado en el banco de un parque porque puede ser que a mis espaldas surcara una especie humana invisible para abrirme el cerebro en dos, sacar de allí neuronas guerreras y volverlo a cerrar para que a partir de ese momento solo viera libres saltando en sueños.

Rescataria los restos de mis seres queridos. Y también de los amigos que me enseñaron que el pulso no debe temblar jamás. Con todos ellos, organizaría un festín sin comidas ni licores. Sería un concierto de gratitud por ser distintos con las aves de coro, aquellas que se dejan atrapar y pasan a sobrevivir a los cuatro vientos. Reviviría los peces que una vez pesqué y los devolvería al mar, menos aquellos que la desesperación me obligó a capturarlos para que mis hijos no tuvieran el plato vacío.

Jugaría una gran partida de ajedrez y cuando vislumbrara el final victorioso, volvería a repetir los movimientos hasta llegar a la posición original y demostrar que pude ser el rey, pero preferí quedarme en mi lugar y no pisar detonadores porque a fin de cuentas, quien gana, siempre deja algo en el camino igual que la partida de Odiseo de la isla del Deseo, donde fue protegido, porque su único propósito era encontrar el Vellocino de Oro.

Rompería otra vez mis actos nupciales, pero volvería a ellos solo para engendrar mis tres hijos que me han hecho conocer el valor de mi propio sacrificio: la mayor felicidad la encontré en la alegría de verlos crecer, hablar, multiplicarse y ganar y perder y volver a ganar en mundo donde las victorias son iguales a los temblores de tierra que remueven lo que encuentran a su paso.

Todo esto haría sin pensarlo dos veces. Sería al azar, sin un orden prioridad, porque al final iba a convertirme en polvo enamorado igual que las cenizas de mi madre. Al final, le pediría a mis hijos lanzar esos reductos de mi cuerpo donde mejor les pareciera, para que se olvidaran que tuve cuerpo y corazón, sino versos, novelas, cuentos y memorias.

Lo único que deseo es dejar la parte inexplorada de mi ser, esa que vio la luz el último día de mi vida y que ahora ellos van a disfrutar, no por ordenanza, sino porque algún día pudieran tener mi propia experiencia y salieran a la calle con la camisa sucia, los pantalones cortos y los zapatos sin lustrar para evitar que el mundo se convierta en un espectáculo circense, con el mismo final todos los días.