Un día cualquiera en el Listín

Las dos plataformas clave del Listín Diario son el periódico impreso y su edición digital.

Aunque operan en modalidad multimedia, sus dinámicas de trabajo distan de ser iguales.

Para el impreso se planifica por día; para el digital, por horas.

Los periodistas salen temprano a cubrir las noticias y las difunden de inmediato a través de la plataforma digital, ya sea con breves textos, formatos audiovisuales o transmisiones en vivo, según las circunstancias.

Mientras ellos están en la calle, otros colegas en la Redacción actúan como copilotos: revisan textos, confirman detalles con diversas fuentes —si el caso lo amerita— y organizan la difusión en la web.

Una vez que regresan a la Redacción, reelaboran la información para la edición impresa del día siguiente, priorizando aquellos elementos o enfoques que sus editores consideren más relevantes.

Antes incluso de que los reporteros salgan a la calle, tiene lugar temprano la reunión del director con su equipo de editores. Este espacio define las líneas de búsqueda informativa de las primeras horas y las prioridades exclusivas de la edición impresa.

Hace pocos años, esas reuniones se centraban únicamente en visualizar los contenidos del impreso. Hoy el modelo se ha invertido: la prioridad informativa se enfoca primero en lo digital, y de ahí se derivan al papel aquellos contenidos preconcebidos en la planificación de largo plazo, especialmente los producidos por el equipo de investigación o por reporteros especializados.

Esto no impide que las noticias ya publicadas en digital se actualicen o enriquezcan con contexto más amplio, reacciones o nuevos datos.

En un ecosistema tan peculiar, la llegada de nuevas herramientas de Inteligencia Artificial representan una gran ayuda para transcribir audios, corregir preliminarmente textos o recuperar datos de archivo como complemento, siempre bajo la supervisión humana.

Con aplicaciones modernas de edición de video, el digital mejora además la calidad del montaje y la masterización de audio.

Mientras el impreso está menos sujeto a la velocidad y a las aplicaciones inmediatas de estas tecnologías, el mayor desafío lo enfrenta el digital.

Por una razón muy sencilla: la Inteligencia Artificial Generativa puede realizar muchas tareas por sí misma, satisfaciendo rápidamente las demandas de las audiencias.

Pero aún no ha creado un robot que asista a ruedas de prensa, que visite un barrio para cubrir un suceso, que describa un accidente vial o que interrogue al Presidente en La Semanal.

Por eso, el trabajo humano del reportero —presencial o no— sigue siendo exclusivo e insustituible, sobre todo al confirmar los hechos directamente en las fuentes, algo que la IA todavía no puede hacer.

Si la transición a la era digital fue paulatina, la irrupción de la IA ha acelerado el proceso a tal velocidad que ya no hay atajos intermedios para la prensa tradicional.

La única vía es desarrollar un nuevo modelo de periodismo desde la plataforma digital, incorporando todas las innovaciones —buenas o cuestionables— que han de llegar.

El impreso, por su parte, debe luchar por mantenerse como un templo de veracidad y ética, un refugio al que acudan aquellos lectores, desencantados por las noticias falsas de redes sociales y plataformas digitales, en busca de certezas y hechos fidedignos.