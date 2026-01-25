Una desintoxicación digital

A finales del año 2025, Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. El objetivo de esta medida es proteger la salud mental de niños y adolescentes frente a la creciente adicción digital.

Vivimos en una sociedad marcada por una hiperestimulación digital, ausentes de la realidad. Las nuevas generaciones han crecido con internet y las redes sociales como parte esencial de su vida diaria. Sin embargo, este acceso constante puede llegar a ser peligroso por no venir acompañado en muchos casos de límites ni de una educación digital que favorezca un uso saludable.

En los últimos días decidí desconectarme voluntariamente de las redes sociales. Esta experiencia me permitió alejarme del uso continuo del teléfono, de las redes, y pude reconectar con lo cotidiano de una manera más consciente, el tiempo en familia, la naturaleza y los pequeños momentos que dan sentido a nuestra vida. Algo tan simple de alejarme del automático scroll infinito que, como diría mi hija, hacemos muchas veces sin darnos cuenta.

Reducir la exposición a la inmediatez de las redes y al exceso de información fue una auténtica desintoxicación mental. Una pausa necesaria para escucharme y volver a conectarme conmigo misma.

Desde la pandemia, cuando el mundo entero vivió un periodo de miedo e incertidumbre, surge una pregunta inevitable;

¿seguimos viviendo en una especie de confinamiento digital?

Ya sea por trabajo, por presión social o por simple costumbre. La medida adoptada por Dinamarca marca un precedente importante y probablemente otros países sigan este camino. Ojalá estas decisiones no solo protejan a los jóvenes, sino que también ayuden a nosotros los adultos a tomar conciencia de la importancia de acompañar y educar en el uso responsable de la tecnología.

Según la Real Academia Española, desintoxicar significa eliminar una intoxicación o sus efectos. El concepto de detox digital, tan presente en redes, refleja una realidad evidente; hemos normalizado un uso excesivo de la tecnología y nos cuesta desconectar.

Del mismo modo que cuidamos nuestra alimentación y practicamos ejercicio físico para mantener un cuerpo sano, también es necesario revisar la relación que hemos establecido con los dispositivos electrónicos y las redes sociales, ya que influyen directamente en nuestra forma de percibir la realidad.

Sin caer en juicios moralistas, muchas personas experimentan lo que se conoce como burnout digital; un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por el uso excesivo y constante de la tecnología, las redes sociales y las plataformas laborales.

Estamos corriendo el riesgo de desconectarnos de la vida real. Los “me gusta” no definen nuestro valor ni sustituyen las relaciones auténticas. Vivir permanentemente conectados tiene un impacto en nuestra salud mental, física y social.

Aprender a desconectar no significa rechazar la tecnología, sino usarla de forma efectiva. Un detox digital no es una moda, es una herramienta de autocuidado. Recuperar el equilibrio entre el mundo digital y la vida real es una responsabilidad compartida, especialmente si queremos ofrecer a las nuevas generaciones un modelo más saludable de bienestar y conexión humana.