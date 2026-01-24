“La Trampa de Tucídides”

Con la venia de Rosario Espinal e Iván Gatón, cuyos magisterios orientan la tendencia del pensamiento dominicano en los aspectos geopolíticos del momento, me voy a atrever a conjeturar sobre la situación que presenta el statu quo político internacional a la luz de las amenazas del presidente de los Estados Unidos de obtener Groenlandia, “por las buenas o por las malas”, esto es, o la negociamos o la tomamos.

Una cuestión que mantiene en franca tensión a gran parte del mundo: a unos por causa de intereses primarios, y a otros, por causa de intereses secundarios, pues el tema no representa lo mismo para los países europeos que para los países latinoamericanos, por poner solo un ejemplo.

He oído hablar de resquebrajamiento del orden mundial, si alguno, ya que, para el propio Henry Kissinger, nunca ha habido tal cosa, al menos en el alcance territorialmente global del término, sino más bien una serie de órdenes mundiales en diferentes regiones, con algún país que lo lidera y con una concepción de aquel conforme su cultura, sus valores e intereses, y siempre teniendo como marco de referencia la famosa Paz de Westfalia que, asegura, “reflejó una adaptación práctica a la realidad, no una visión moral única (Cfr. “Orden mundial”, Kissinger, 2014, pp. 14 y 15), por lo que, como hemos visto, la posibilidad de las rivalidades geopolíticas siempre han estado abiertas, pudiendo afirmarse que , en la etapa actual hay más un caos que un orden.

Como este artículo no alcanzaría para analizar con amplitud en tema, advierto que, si bien el propio Kissinger declara que “como por efecto de una ley natural, en cada siglo aparece un país con el poderío, el ímpetu y la voluntad necesarios para modificar, según sus propios valores todo el sistema internacional, destacando a Estados Unidos como determinaba el modelo de sistema internacional vigente al momento de su afirmación (Cfr. “Diplomacia” Kissinger, 2010, p.9), esa no es la realidad de hoy. Hoy parece que se agotó ese período, y su propio país asume una política exterior ambivalente -al tiempo que fuerza una expansión territorial- deducida de los temores que le genera el supuesto de que otra potencia lo desplace.

Como resultado -y sin que se pretenda que justifico nada, sino más bien que procuro señalar causas explicativas-, afirmo que ello no es más que un manejo de la política exterior fundado en el realismo político. Estados Unidos no está actuando como lo hace porque sí, necesita sobrevivir como imperio. Ojalá eso no derive en la famosa “Trampa de Tucídides”.