Legado generacional

Para el salmista David, contar las diversas experiencias del pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto antes de entrar a la Tierra Prometida, se expresaba mejor mediante la comparación y las enseñanzas. Leer y recitar la historia nacional tenía para él un valor pedagógico muy efectivo.

La siguiente generación debía aprender de los errores del pasado, y reafirmar el comportamiento fiel que trajo bendición a sus padres.

La finalidad era que los progenitores relataran a sus hijos las múltiples caídas de los israelitas versus la fidelidad de Jehová, que los levantaba por medio de incontables proezas, a fin de que esos descendientes pusieran su esperanza en Dios.

“Dios estableció una ley para Jacob;

puso una norma de conducta en Israel,

y ordenó a nuestros antepasados

que la enseñaran a sus descendientes,

para que la conocieran las generaciones futuras,

los hijos que habían de nacer,

y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos;

para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que él había hecho;

para que obedecieran sus mandamientos

y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu;

¡generación infiel a Dios!” Salmo 78:5-8, “Dios habla hoy”.