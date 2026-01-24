Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

FIGURAS DE ESTE MUNDO

Legado generacional

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

Para el salmista David, contar las diversas experiencias del pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto antes de entrar a la Tierra Prometida, se expresaba mejor mediante la comparación y las enseñanzas. Leer y recitar la historia nacional tenía para él un valor pedagógico muy efectivo.

La siguiente generación debía aprender de los errores del pasado, y reafirmar el comportamiento fiel que trajo bendición a sus padres.

La finalidad era que los progenitores relataran a sus hijos las múltiples caídas de los israelitas versus la fidelidad de Jehová, que los levantaba por medio de incontables proezas, a fin de que esos descendientes pusieran su esperanza en Dios.

“Dios estableció una ley para Jacob;

puso una norma de conducta en Israel,

y ordenó a nuestros antepasados

que la enseñaran a sus descendientes,

para que la conocieran las generaciones futuras,

los hijos que habían de nacer,

y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos;

para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que él había hecho;

para que obedecieran sus mandamientos

y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu;

¡generación infiel a Dios!” Salmo 78:5-8, “Dios habla hoy”.

