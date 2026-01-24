La caída de la popularidad de Trump

Al cumplirse un año del segundo mandato del presidente Donald Trump, las encuestas coinciden en que su popularidad se está desplomando. Si no logra revertir la tendencia, lo más probable es que pierda las elecciones legislativas de noviembre y se convierta en un presidente débil por el resto de su gestión.

Los sondeos de opinión pública, tanto de medios conservadores como liberales, muestran que lo que más preocupa a los votantes es la carestía de la vida en el país.

La mayoría quiere que Trump disminuya su hiperactividad en política exterior, sobre todo sus proyectos más alocados —como apoderarse de Groenlandia o anexar Canadá— y se concentre más en mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos.

Según una nueva encuesta del diario conservador The Wall Street Journal, un 45% de los votantes aprueban la gestión de Trump, pero un 54% la rechaza. Peor aún, una encuesta del periódico liberal The New York Times dice que solo un 32% cree que el país está mejor que hace un año, mientras que un 49% piensa que está peor.

Estos datos son de mediados de enero, antes del amague de Trump de invadir Groenlandia. Si las encuestas hubieran sido hechas algunos días después, sus números serían peores: 86% de los estadounidenses rechazan una toma de Groenlandia, según reportó la cadena progubernamental Fox News.

Todo esto podría costarle muy caro a Trump en noviembre. Las elecciones intermedias en Estados Unidos suelen ser ganadas por el partido opositor. Este año, los Demócratas tienen grandes posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes, y – aunque es menos probable – hasta el Senado.

Si la oposición demócrata gana el Congreso, Trump pasará de controlar los tres poderes del Estado a tener las manos atadas. Los demócratas podrían negarle fondos para sus proyectos, e incluso iniciarle un juicio político. Y la imposibilidad constitucional de Trump de presentarse a una reelección haría que muchos en su propio Partido Republicano tomen distancia de él y busquen nuevos liderazgos.

Por supuesto, Trump podría intentar algún truco antes de noviembre, como declarar un estado de emergencia con alguna excusa de seguridad nacional, o cambiar las leyes electorales, o anunciar enormes subsidios sociales, al mejor estilo de los populistas latinoamericanos.

Pero será difícil que incluso la actual Corte Suprema, de mayoría conservadora, dé la luz verde para un quiebre burdo del orden constitucional. Además, las elecciones legislativas son organizadas por los estados, no por el gobierno federal.

La gran pregunta que se hacen todos en Washington es por qué Trump insiste en aventuras expansionistas que le están restando apoyo interno.

Pocos días atrás le pregunté a John Bolton, el ex principal asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer gobierno, como explica que el presidente esté dedicando tanto tiempo y energías a resucitar el expansionismo de Estados Unidos del siglo XIX.

Bolton, que desde que dejó el Gobierno de Trump se ha vuelto un crítico del presidente, me respondió que la ofensiva de Trump de tomarse Groenlandia, Canadá, y quizás otras partes del mundo tiene una sola explicación: su megalomanía.

“Creo que obviamente está impulsado por lo que es su principal preocupación en la vida, que es lograr la gloria de Donald Trump”, me dijo Bolton. “Su búsqueda del Premio Nobel de la Paz es el mejor ejemplo de ello”.

Según Bolton, Trump quiere apoderarse de Groenlandia para pasar a la historia como los presidentes de Estados Unidos que anexaron Texas o compraron Alaska.

“Si realmente le preocuparan las amenazas a la seguridad estadounidense, sería mucho más firme con los rusos en Ucrania, sería mucho más firme con China en Oriente y a lo largo de su periferia Indo-Pacífica. Pero no está haciendo nada de eso”, me dijo Bolton.

El ex principal asesor de seguridad nacional de Trump concluyó: “Es difícil encontrar un hilo conductor en su política exterior, porque lo único constante es su interés en su propia notoriedad”.

Diez meses en política son una eternidad, y Trump todavía podría recuperarse. Pero a menos que cambie el rumbo muy pronto, cada día que pasa se le va a hacer más cuesta arriba.

