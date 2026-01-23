Sin resguardo

En las últimas semanas, República Dominicana ha sido sacudida por hechos profundamente perturbadores que tienen un factor común: los niños. Los seres más vulnerables están siendo víctimas de una violencia que no debería existir.

Los niños están siendo los más desprotegidos y se han convertido en las principales víctimas de la maldad y la perversión del ser humano, mientras el Estado demuestra que no está sabiendo defenderlos, mucho menos cuidarlos.

Es cierto que nadie protegerá mejor a un niño que su propia familia, pero ¿qué pasa cuando ese núcleo no es lo suficientemente fuerte? ¿Los abandonamos a su suerte o esperamos a que ocurra lo peor? Lo cierto es que ya estamos viviendo lo peor, y desde hace rato.

Había estado evitando referirme a los casos más recientes por temor a que la impotencia me nublara el raciocinio. Sin embargo, es imposible seguir guardando silencio cuando esto se está convirtiendo en una atroz tendencia. La repetición del horror ya no permite mirar hacia otro lado y nos obliga a preguntarnos: ¿a dónde vamos a parar con tanta injusticia y dolor? ¿Qué sigue después de todo esto?

Aunque se diga que nunca es tarde, la verdad es que sí lo estamos. Aun así, eso no nos exime de actuar. Es urgente endurecer las leyes, las condenas y el régimen de consecuencias. Como país tenemos que dejar bien claro que quien dañe a un niño no puede tener cabida en esta sociedad.

Los padres tienen que ser más celosos, más desconfiados, más intensos con el cuidado de sus hijos. Y quienes no somos padres, pero tenemos primitos, hermanitos, sobrinos o simplemente contamos con sentido común, decencia, conciencia y respeto por la dignidad humana, también tenemos una responsabilidad.

Debemos estar vigilantes ante cualquier señal de abuso y dispuestos a exigir castigo, venga de quien venga. Porque hacernos de la vista gorda nos convierte en cómplices.