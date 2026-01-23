Réquiem para el dólar

La presentación presidente Donald Trump, una verdadera estrella del entretenimiento, ante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, opacó algo ocurrido a 270Km al oeste de Davos. En Basilea, Suiza, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el banco central de los bancos centrales, tomó una decisión que acelera la muerte del dólar.

Al dólar lo respalda la economía estadounidense, que se apoya en el dólar, es un acto de fe. Los bancos vendían oro y plata que no tenían, entregando certificados valorados en dólares, que tampoco tenían, pero el BPI terminó eso.

A partir del lunes 26 de enero, deben tener oro o plata en sus bóvedas para expedir esos certificados.

El BPI también “reclasificó” el oro y la plata; antes eran “activos riesgosos”, con precios fluctuantes, ahora son “activos de primer nivel”.

Así, el oro sustituyó al dólar como centro del Sistema Financiero Internacional y nueva reserva monetaria mundial. Un cambio simple, silencioso, como las grandes cosas.

Eso redujo el dólar a un pedazo de papel con números en sus cuatro vértices; antes, los bancos eran “vendedores” de oro y plata; ahora son “compradores”.

Los bancos competirán por oro y plata con las grandes corporaciones tecnológicas y militares, que los usan en celulares, autos eléctricos, misiles, drones y satélites. Y no hay oferta para tanta demanda.

Bancos y corporaciones cambiarán papelitos por oro y plata, el gobierno imprimirá muchos papelitos, tendremos mucho dinero, sin valor.

Las reservas internacionales en dólares y bonos estadounidenses se reducirán a papelitos.

En el futuro, retornaremos al pasado.

En 1933, el gobierno federal confiscó el oro de sus ciudadanos durante la depresión. En 1971 Richard Nixon “despidió” el oro como reserva monetaria, e instaló el dólar; ahora el BPI despide el dólar, y restablece el oro.

Rusia y China, que acumulan oro y plata, sacaron muchísimas toneladas de Venezuela antes de la captura o secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Casi la mitad del comercio mundial se hace sin la moneda estadounidense, asistimos al réquiem para el dólar.