La prueba de Monte Grande

El día 15 de los corrientes, la dirección general del Instituto Nacional de Recursos Hídricos-INDRHI informó al país haber realizado “con rotundo éxito” las pruebas de las compuertas radiales del Vertedero de Servicio de la Presa de Monte Grande-PMG, “como parte del procedimiento que está contenido en su manual operativo.”

Esta acción es un paso de avance en el retardado y costoso proceso de construcción de dicha obra, que anuncia la cercanía de su acto de entrega y recepción; pero que, al mismo tiempo, genera un conjunto de inquietudes en torno a la confianza que se pretende proyectar sobre la seguridad de la presa con el manejo de la información, en vista de que lo probado es muy poco para emitir juicios arriesgados sobre dicha seguridad, faltando tanto por probar y hacer.

Lo ejecutado fue una Prueba Parcial con Carga Hidráulica (agua en la cota 197 msnm, de solo las 4 compuertas radiales del Vertedero de Servicio de la presa; pero son 4 sus vertederos: 2 más con compuertas: el auxiliar y el de fondo, y un cuarto: el de demasía. Todos tienen que ser sometidos a varias pruebas antes de entrar en operación. En particular, la prueba realizada, bien hecha, busca observar la estabilidad estructural, el funcionamiento mecánico, hidráulico y del sistema de control y confirmar la seguridad operativa.

Conforme la información, el director del INDRHI precisó que “… la prueba consistió en la apertura de las 4 compuertas durante 52 segundos, con una medida de 200 milímetros, y quedaron abiertas durante 2 minutos”. Pero sucede, que las autoridades internacionales en la materia, como la ICOLD (Comité Internacional de Grandes Presas), libros y manuales de operación de presas, lo que recomiendan es otra cosa:

a) una apertura inicial equivalente al 10 % de la altura total de las compuertas, 1.78 m para el caso PMG, que tienen 17.8 metros de altura, no a 0.2 m como se hizo;

b) el mantenimiento en esa posición durante 5 a 10 minutos; no durante 2 minutos, tal se realizó.

Incluso, antes de esta prueba debió haberse realizado una Prueba Funcional en Seco, consistente en la operación de apertura y cierre de las compuertas sin carga hidráulica, con una ejecución mínima de tres (3) ciclos de apertura completa para comprobar la suavidad del movimiento, la ausencia de ruidos y vibraciones y su correcta alineación. Esperamos que esto se haya efectuado, aunque nunca de ello se hablara, para que tengamos menor cantidad de vicios y riesgos.

Lo que si se realizó, de acuerdo con el director del INDRHI, fue la simulación de una falla eléctrica para comprobar cómo respondía el Sistema de Compuertas de Servicio a una emergencia como esta. Según su opinión, todo funcionó bien, aunque no especificó si esta acción correspondía a la Prueba del Sistema de Emergencia, que también debe ser realizada, incluyendo la verificación de la operación manual, la confirmación del cierre seguro y otras, de todas las compuertas.

Pero falta la prueba última, la de Operación Progresiva, en la que las compuertas son sometidas a observación de los mismos aspectos que en las anteriores, pero a alturas progresivas de 25%, 50% y 100% de su altura total. De ella, nada se dijo en la fiesta informativa que siguió a la prueba, tal si no existiera como requisito, buscando enviar el mensaje de que “lo que había que hacer se hizo y ya todo está bien”.

Por qué este silencio tan sospechoso sobre un aspecto crucial, cuando la dinámica intencional del INDRHI apunta hacia el momento de entrega y recepción de esta obra? Para cuándo lo van a dejar si, como debe ser, está contemplado en su Manual Operativo, que jamás ha sido mostrado? Se estará pensando en recibir la PMG sin cumplir requisitos obligatorios de pruebas contempladas en manuales, recomendaciones del ICOLD y, de seguro, en sus propias memorias de diseño?

La PMG no puede ser recibida sin que se realicen todas las pruebas requeridas. Tampoco puede serlo, sin que se atiendan las recomendaciones formuladas por el Panel de Expertos Internacionales, consultores del INDRHI, en sus tres (3) informes sobre su proceso constructivo, entre las cuales destacan:

1) el reforzamiento del muro de la presa;

2) la contratación de una empresa internacional especializada en la ejecución de grandes presas para realizar una evaluación total de la obra.

Estas recomendaciones y propuestas confirman los vicios de construcción presentes en la obra y por nosotros denunciados.

Tampoco deben ser ignoradas las propuestas formuladas por los propios técnicos del INDRHI con gran experiencia en el diseño, construcción y supervisión de presas.

Por último, la Presa de Monte Grande no puede ser recibida si, además de todo lo anterior, su sistema de compuertas no cumple satisfactoriamente con los siguientes criterios de aceptación o rechazo:

1. Operación continua sin atascos

2. Ausencia de fugas significativas

3. Respuesta adecuada del sistema hidráulico

4. Cumplimiento de tiempos de apertura y cierre

5. Lecturas correctas de sensores y controles.