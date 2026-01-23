La “ley del más fuerte” reflejada en la movilidad nacional

La desigualdad reflejada en el desplazamiento y el transporte en la República Dominicana es más que evidente cuando observamos la lucha de poder de los vehículos grandes en carretera, obedeciendo a la "ley del mas fuerte".

Vehículos grandes imponiéndose sobre los pequeños, como guaguas o camiones vs. motos y autos menores, junto con la escasa inversión en infraestructura vial en zonas rurales y periféricas, generando anomia, violencia impredecible e inequidad, puede compararse con los temas centrales de “La ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa.

El Microcosmos que refleja la sociedad peruana en la novela, la Academia Militar es un espacio cerrado donde los cadetes se dividen en jerarquías brutales y deshumanizadas, "perros" vs. superiores, como el Jaguar y su "Círculo".

La violencia física, el abuso y la dominación del más fuerte son mecanismos de supervivencia y control, comparado con las carreteras dominicanas donde el poder se ejerce por tamaño y fuerza sin reglas efectivas, lo que genera caos y accidentes.

Vargas Llosa denuncia las diferencias de clase, raciales y regionales, donde los débiles (como el Esclavo en la novela) son victimizados. En República Dominicana, la falta de inversión en vías rurales y periféricas excluye a poblaciones pobres, agravando brechas del sector vulnerable como los motoconchos y peatones, mientras las élites urbanas tienen mejores accesos.

En la obra, las autoridades encubren crímenes para preservar la imagen de la academia. Similarmente, en República Dominicana, la débil fiscalización vial y la corrupción en mantenimiento permiten lo que llamamos "anomia impredecible", con accidentes por sobrecargas, vehículos viejos y falta de responsabilidad.

La impunidad institucional y la exclusión de los débiles reflejan fracturas sociales más amplias, como el machismo distorsionado, diferencias de clase y corrupción.

Pese a los esfuerzos gubernamentales parecen insuficientes porque las estadísticas en tragedias son dramáticas.

Ambos contextos, muestran cómo la brutalidad se normaliza. En la academia como "formación viril", en las vías como "lucha de poder".

La carreteras dominicanas funcionan como un "microcosmos vial de jerarquía" similar a la Academia Militar donde Vargas Llosa desarrolla la Ciudad y los perros”.

Sin embargo, un punto clave para consolidar el desorden es cuando se construye un segundo escenario cuando las autoridades representan el ser superior y humillante como fiscalizadores del tránsito. Asumiendo ser portadores de ‘fe pública”, en violación a la nueva Ley que rige el sector, imponen multas sin fundamentos ni conocimiento de la misma, principalmente en tiempos extremos.

Se muestra con este comportamiento autoritario, abuso sobre los usuarios de las vías, generando descontento, desconfianza y rencillas.

Es cuando entonces las carreteras se convierten en un microcosmos que expone la sociedad en un estado de desigualdad excluyente, impunidad y un sistema que premia la fuerza sobre la equidad.

Según datos recientes, el pasado año las contravenciones alcanzaron alrededor de los dos millones. De las que habrían que investigar cuáles sin rigor procedimental o conocimiento profundo de la ley. Pero además, aclarar si obedecen a cuotas de contravenciones diarias orientadas por viejas órdenes superiores.

De lo que sí se sospecha, es que responden a un modelo de recaudación subrepticia ante el fracaso de la nueva reforma fiscal, aun pendiente.

La población en ese sentido, demanda mayor capacitación de agentes, uso de tecnología, transparencia y campañas de educación vial masiva.