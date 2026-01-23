Las cicatrices de los milagros

Hay historias que no se cuentan con fechas ni cifras, sino con marcas visibles en la piel y una fe que se vuelve más fuerte con el tiempo. Dos vidas, apenas comenzando su camino, enfrentaron muy temprano una situación que amenazó su existencia. Eran pequeños, frágiles ante los ojos humanos, pero sostenidos por una fuerza mayor que no se ve y que muchos llaman milagro.

El dolor, la incertidumbre y el silencio de la espera dejaron huellas profundas en quienes los rodeaban. Sin embargo, la vida se abrió paso. No fue sin consecuencias: sus cuerpos conservan cicatrices bien pronunciadas, señales claras de la batalla quirúrgica librada. Para algunos podrían ser simples marcas; para quienes creen, son testimonios vivos de la intervención divina.

Cada cicatriz cuenta una historia de resistencia, de esperanza contra toda lógica, de oraciones elevadas en momentos de angustia. No están ahí para ocultarse, sino para ser exhibidas con dignidad, como recordatorio de que la vida fue preservada cuando parecía imposible. Son símbolos de victoria, no de derrota.

Con el paso de los años, esas marcas enseñan una lección silenciosa: Dios no siempre evita las heridas, pero sí concede la gracia de sobrevivirlas. Las cicatrices permanecen como prueba de que la fe puede más que el miedo y que, aun en la fragilidad más extrema, la mano divina puede transformar el dolor en propósito.

Estas cicatrices no son motivo de complejo ni de ocultamiento: son signo visible de la presencia de Dios. Deben llevarse con dignidad y gratitud, como testimonio de que la vida fue sostenida por su mano.