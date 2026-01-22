Teoría del cambio y cadena de valor público

Primer Tiro

La Teoría del Cambio (TdC) explica cómo y por qué un nuevo programa (o la modificación de uno existente) logrará sus objetivos a largo plazo, identificando supuestos y pasos intermedios, mientras que la Cadena de Valor Público (CVP) es un modelo que describe los procesos del sector público que transforman los recursos (insumos) en productos (bienes y servicios), que a su vez generan resultados e impactos sociales, vinculando la acción estatal con la solución de problemas públicos. Ambas herramientas se complementan: La TdC define la estrategia causal, y la CVP modela la producción pública que ejecuta esa estrategia, ayudando a planificar, monitorear y evaluar políticas. En ausencia de una reforma fiscal que aumente significativamente los ingresos tributarios, la única forma de aumentar el valor de la producción publica es mediante un cambio (reforma) que priorice los programas de mayor impacto en los objetivos de mediano y largo plazo, y que son los que cumplen con la doble condición necesaria y suficiente: Su TdC ha demostrado ser correcta, y son los más eficientes en transformar insumos (presupuesto) en resultados.

Segundo Tiro

La TdC se valida mediante modelos de evaluación de impacto, comprobando que los resultados de un programa son los esperados, mientras que la CVP mide la eficiencia del Gobierno como productor de los bienes y servicios públicos que producen dichos resultados, transformando los insumos asignados a dicho programa en productos, que a su vez producen impactos en el bienestar de la sociedad. La mayor parte de los programas presupuestarios tienen productos y servicios que recibe la población, los cuales fueron diseñados bajo el supuesto (TdC) de que producirán los cambios esperados, y a los mismos se le asignan los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades que a su vez generan la producción publica que producirá los efectos e impactos que espera la población. De todo lo anterior se deduce que los programas priorizados en un proceso de reformas deberían ser aquellos cuya TdC ha sido validada por las evidencias acumuladas, que son eficientes en transformar insumos en productos, y a los que se asignan la mayor parte de los recursos presupuestarios.

Tercer Tiro

Las funciones salud, educación y protección social tienen asignado el 42.45% del presupuesto en ejecución. Según la TdC subyacente, los programas de estas funciones deberían producir aumentos en los años de vida, de escolaridad, y reducción de la pobreza estructural. En todos los casos, las evidencias empíricas disponibles sugieren que la TdC es correcta, pero que los resultados crecen en menor proporción que la cantidad de recursos asignados a cada uno de los programas misionales que ejecutan las instituciones a cargo de las funciones citadas, lo que indica que existen importantes oportunidades de mejoras en el proceso de transformar insumos en resultados. El presupuesto operativo de los programas misionales del Ministerio de Educación vinculados a la producción final del servicio educativo ha sido aumentado en un 24.42% con respecto a lo ejecutado en el 2025, sin reducir lo asignado a programas de producción intermedia y de gestión del sistema, lo que ocurre por primera vez en la era del 4%. Si la combinación de nuevos elementos de la TdC y de la CVP educativa produce un aumento marginal en la escolaridad promedio de la población, entonces el ejercicio debería ser replicado en otros ámbitos del sector público.