El PRM otra vez

A pesar de sus escándalos de corrupción y miembros vinculados al narcotráfico, el Partido Revolucionario Moderno nunca ha sido capaz de hacer un mea culpa y buscar un verdadero cambio. Contrario a eso, siguen diciendo que son transparentes, aunque la realidad grita que no lo son.

Su última negación surge con la información de los interrogatorios de José Pablo Ortiz, Eduardo Read y Cinty Acosta, en el que se acusa a Santiago Hazim de decir que el dinero en efectivo que se cobraría en sobornos era para la campaña del PRM.

Como no pueden negar que recibieron dinero de Santiago Hazim, vuelven hacer una comunicación que no aclara la acusación. Desvincularse de una declaración no los aleja de una realidad. Las declaraciones de estos tres implicados fueron claras y directas, sin embargo, su comunicación, no utiliza frases fundamentales como “no recibí dinero de Santiago Hazim”, “no utilicé dinero de Santiago Hazim”. Este hombre ni siquiera aparece en el comunicado.

El PRM vuelve al mismo discurso de compromiso contra la corrupción, independencia de la justicia, etc., como si repetir algo muchas veces en algún momento lo vuelve verdad. Recuerden, los hechos son más importantes que las palabras, ustedes no llegaron al gobierno por discursos, lo hicieron por el cansancio ante la corrupción del PLD.